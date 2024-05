FC Andorf weist abstiegsbedrohtes Sattledt in die Schranken

Details Samstag, 11. Mai 2024 19:09

In der 26. Runde der Landesliga West stand die Begegnung zwischen dem FC Illumina Andorf und dem ATSV Sattledt auf dem Programm. Die Innviertler wurden ihrer Favoritenrolle am Samstagnachmittag mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg gerecht und wahrten mit dem 13. Saisonsieg die Chance auf den Vizemeistertitel. Die in der Fremde in dieser Saison noch sieglosen Kicker aus Sattledt hingegen stecken nach der bereits zehnten Auswärtspleite in der Abstiegszone fest.

Torloser erster Durchgang

Die Partie begann mit intensiven ersten Minuten, in denen beide Teams versuchten, ihre Spielweise zu etablieren. Andorf zeigte sich von Beginn an als das aktivere Team mit einer Reihe von Chancen. Bereits in der 6. Minute sorgte Tolga Celepci für den ersten Aufreger, gefolgt von einem Lattentreffer von Ivan Grabovac in der 21. Minute. Trotz weiterer Versuche von Philipp Bauer und Laszlo Safar, gelang es den Andorfern nicht, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. Auch Sattledt zeigte sich nicht ungefährlich und kam in der 25. Minute zu einem guten Abschluss, konnte jedoch die gegnerische Defensive nicht durchbrechen. Die erste Halbzeit endete torlos, obwohl die Heimmannschaft die klareren Chancen hatte.

Starke Hausherren erzwingen die Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für Andorf. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff brachte Grabovac die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Dieses Tor gab den Andorfern sichtlich mehr Selbstvertrauen, und nur eine Minute später erhöhte Sebastian Bauer mit einem präzisen Schuss auf 2:0. Die Sattledter schienen geschockt und fanden keine Antwort auf das schnelle, präzise Spiel der Andorfer. In der 60. Minute hätte Valentin Grossbötzl beinahe das dritte Tor erzielt, doch es blieb beim Kopfball, der knapp das Ziel verfehlte. Andorf dominierte weiterhin das Spielgeschehen und in der 83. Minute besiegelte Grabovac mit einem sicher verwandelten Elfmeter den Endstand von 3:0.

Die letzten Minuten des Spiels zeigten die Andorfer weiterhin in Angriffslaune, doch trotz einer weiteren Chance in der 89. Minute blieb es beim 3:0. Mit dem Schlusspfiff konnten die Andorfer einen verdienten und wichtigen Sieg feiern, der sie in der Tabelle der Landesliga West weiter nach vorne bringt.

