Gmunden setzt Erfolgslauf auch in Schwanenstadt fort mit souveränem Auswärtssieg.

Am heutigen Samstagnachmittag kam es zum Duell zwischen dem SC Schwanenstadt 08 und dem SV Gmundner Milch im Rahmen der 26. Runde der Landesliga West vor rund 350 Zuseher:innen im AXIANS Stadion in Schwanenstadt. Für die Gastgeber aus Schwanenstadt geht es mit Hinblick auf das baldige Saisonende einzig um den Klassenerhalt in der Landesliga, nachdem man letzte Woche eine klare Pleite gegen Peuerbach hinnehmen musste. Dass Gmunden die Landesliga verlässt ist hingegen bereits sicher, da sich die Gmundner den Meistertitel bereits sichern konnten und somit nächstes Jahr in der OÖ-Liga auflaufen werden.

Hodzic mit dem Dosenöffner

Die Gäste aus Gmunden traten auch in Schwanenstadt in der gewohnten dominanten Spielweise auf, die sie bis zum Meistertitel gebracht hat. Die Schützlinge von Cheftrainer Christoph Brunnmayr erspielten sich in der Anfangsphase bereits hochkarätige Chancen, die man jedoch zunächst noch nicht verwerten konnte. Nachdem die Gmundner zuletzt spielfrei hatten, strahlten sie viel Energie auf dem Platz aus, allerdings ließen die Torabschlüsse noch zu wünschen übrig. Dies sollte sich jedoch noch ändern. In der 38. Minute setzte Sebastian Leitner Engin Ketan mit einem Zuckerpass in Szene, der dann Amar Hodzic bediente, der den Treffer zur 1:0 Führung erzielte. Mit dieser Führung gingen die Gäste auch in die Halbzeitpause.

Gmunden setzt den Deckel spät drauf

Auch in der zweiten Hälfte blieben die Gäste die spielbestimmende Mannschaft gegen Hausherren aus Schwanenstadt, die wacker dagegenhielten, spielerisch jedoch nicht mit dem Ligakrösus mithalten konnten. Die Gmundner Dominanz setzte sich auch in der zweiten Hälfte fort, allerdings ohne weiteren Toren. Diese fielen erst in der Endphase des Spiels. In der 92. Minute setzte Oliver Sieberer Christoph Pammer mit einem Stangelpass in Szene, der daraufhin spät aber doch den Treffer zur 2:0 Führung für die Gmundner erzielte. Kurz danach klingelte es dann nochmal im Kasten der Hausherren. Amar Hodzic schnürte in der 95. Minute noch seinen Doppelpack und erhöhte die Führung für die Gäste auf 3:0, womit das Spiel dann auch sein Ende nahm.

Günter Laska, Obmann Gmunden:

"Wir haben das Spiel heute auf jeden Fall verdient gewonnen, auch wenn wir unsere Chancen lange nicht gemacht haben. Man kann der Mannschaft jedoch nur gratulieren, dass sie auch nach dem fixen Aufstieg so hungrig bleibt und weiter Gas gibt."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

