Trotz zwei Platzverweisen: Munderfing gelingt nur ein Remis gegen Kammer

Details Samstag, 11. Mai 2024 22:48

Am heutigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Munderfing und dem SK UEBEX LED Kammer im Rahmen der 26. Runde der Landesliga West in der Munderfinger JP Service Arena vor rund 150 Zuseher:innen. Für die Gastgeber aus Munderfing geht es in der laufenden Saison primär um den Klassenerhalt in der Landesliga, nachdem man in der Rückrunde bislang noch nicht die Leistungen der Hinrunde bestätigen konnte und der Abschied auf die hinteren Ränge somit langsam schmilzt. Die Gäste aus Kammer haben den Klassenerhalt hingegen bereits sicher und man konnte ohne Druck aufspielen.

Munderfing mit gutem Start ins Spiel

Die Gastgeber aus Munderfing hatten zuletzt mehrere Spiele in Folge nicht gewonnen, weshalb man im Heimspiel gegen Kammer endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern wollte. Die Hausherren legten auch einen sehr guten Start in die Partie hin und man spielte von Beginn an sehr zielstrebig nach vorne. Die offensiven Bemühungen der Gastgeber machten sich auch schnell bezahlt, als man in der 9. Minute einen Strafstoß zugesprochen bekam. Devid Stanisavljevic übernahm die Verantwortung vom Punkt und brachte die Munderfinger mit 1:0 in Front. Auch nach der Führung blieben die Hausherren gut im Spiel und man war die bestimmende Mannschaft. Kammer konnte jedoch in der 38. Minute den Ausgleich erzielen, nachdem Johannes Hemetsberger einen Eckball per Kopf in die Maschen zum 1:1 Ausgleich versenkte.

Kammer muss zwei Platzverweise hinnehmen

Nachdem die Gäste den Ausgleiche erzielen konnten, gab es kurz danach einen herben Rückschlag. Lukas Hüttmaier kassierte in der 43. Minute die zweite gelbe Karte, womit er vor dem Halbzeitpfiff des Feldes verwiesen wurde. In der zweiten Halbzeit war Munderfing nun in Überzahl, woraus man zunächst keinen Vorteil außer Ballbesitz ziehen konnte. In der 60. Minute erhielt Christoph Kirchgatterer dann direkt den roten Karton, wodurch Kammer nun 30 Minuten mit neun Spielern bestreiten musste. Munderfing hatte danach klare Vorteile im Ballbesitz, doch man konnte diesen nicht gewinnbringend nutzen und man biss sich die Zähne an der Defensive von Kammer aus, die den Punkt im Kollektiv bis zum Spielende verteidigen konnte.

Matthias Spitzer, sportlicher Leiter Munderfing:

"Wir haben heute eigentlich ein gutes Spiel absolviert und waren insbesondere in der zweiten Hälfte spielbestimmend, doch wir konnten keinen Profit daraus schlagen und waren offensiv leider viel zu harmlos in der zweiten Hälfte."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.