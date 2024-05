Später Ausgleichstreffer bringt Tabellenschlusslicht St. Marienkirchen/Wallern 1b Punkt gegen Union Esternberg ein

Details Sonntag, 12. Mai 2024 11:39

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Leithner Bau Esternberg und der SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b. Die Hausherren sind seit neun Spielen ungeschlagen und in der Rückrunde unfassbar gut in Form; gegen das Tabellenschlusslicht St. Marienkirchen/Wallern, die seit sechs Spieltagen auf einen Sieg warten, soll der nächste Sieg eingefahren werden. Die Gäste sind mittlerweile fünf Punkte vom vorletzten Platz entfernt und es wird eine Mammutaufgabe noch das rettende Ufer zu erreichen.

Bemühte Gäste gegen kompakte Hausherren

St. Marienkirchen startete gut in die Partie hinein und versuchte von Beginn an das Spielgeschehen zu lenken. Offensiv konnte man sich gegen die geordneten Hausherren jedoch nicht durchsetzen und so blieben große Möglichkeiten in der ersten Halbzeit aus. Esternberg hatte zwar auch immer wieder gute Phasen, auch sie konnten sich jedoch noch nicht belohnen. Mit 0:0 ging es umkämpft aber mit wenig spielerischen Highlights torlos in die Halbzeitpause.

Früher und später Treffer in der zweiten Hälfte

Zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff ging Esternberg, etwas gegen den Spielverlauf, mit 1:0 in Führung. Ein gefährlicher Weitschuss konnte vom Schlussmann der Gäste zwar noch überragend gehalten werden, beim Abpraller schaltete Oliver Krivec dann am aber schnellsten und konnte durch sein drittes Saisontor die Hausherren in Führung bringen. In dieser Phase des Spiels wurden die Hausherren auch immer besser und hatten mehr Spielanteile. Die letzten 25 Minuten steuerte dann aber erneut St. Marienkirchen das Spielgeschehen und es wurde nur noch in eine Richtung gespielt. Esternberg konzentrierte sich währenddessen auf Umschaltspiel und Kontersituationen. In den letzten zehn Minuten erzielten die Gäste dann noch den wichtigen Ausgleichstreffer. Nach einer Flanke von der rechten Seite landete der Ball nach einem Abpraller bei Johannes Oberhammer der den Ball schlussendlich im Tor versenkte. In der Schlussphase gab es dann noch die ein oder andere strittige Situation, wo die Gastmannschaft durchaus auch einen Strafstoß erhalten hätte können. Letztendlich blieb es beim 1:1 Entstand – bitter für die Gäste, die mit einem Sieg näher an Sattledt und den Relegationsplatz ran rücken hätten können.

Stefan Unterberger, Trainer St. Marienkirchen/Wallern 1b:

„Wir bemühen uns leider nicht zu hundert Prozent für unseren Aufwand, haben aber auch gestern nicht aufgegeben. Spielerisch waren wir die bessere Mannschaft über einen Großteil des Spiels; nach vorne sind wir bedauerlicherweise einfach ein bisschen zu grün. Wir haben trotz Rückstand aber noch den Ausgleich erzielt. Mit etwas mehr Glück können wir bei dem Spiel mehr mitnehmen. Für die nächsten Spiele mache ich mir von der Performance her keine Sorgen, spielerisch läuft es gerade richtig gut, wir werden von Woche zu Woche besser.“

Die Besten St. Marienkirchen/Wallern 1b: Pauschallob an die gesamte Mannschaft

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.