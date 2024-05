Mangelnde Chancenverwertung verhindert frühe Entscheidung - der SV Schalchen lässt den SV Grieskirchen bis zum Schluss im Spiel

Details Sonntag, 12. Mai 2024 12:15

Im Rahmen der 26. Runde der Landesliga West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Schalchen und dem SV Grieskirchen. Die Hausherren wurden zuletzt ordentlich eingebremst und mussten nach einer starken Saisonphase zwei empfindliche Pleiten hinnehmen. Bei den Gästen aus Grieskirchen kommt man in der Rückrunde nicht richtig auf Touren. So belegt man in der Rückrundentabelle mit zwei Siegen den zwölften Tabellenrang. Somit trafen in diesem Spiel zwei Mannschaften aufeinander die zum Saisonendspurt das Tempo nochmal richtig anziehen wollten. Die Favoritenrolle liegt dennoch klar bei den Hausherren, die trotz der zwei Niederlagen zuletzt, eine in Summe richtig starke Saison spielen.

Hausherren reißen Spiel an sich

Von Beginn war zu sehen, dass der SV Schalchen die vergangen beiden Niederlagen wieder gut machen wollte. Man hatte mehr Spielanteile zu verbuchen und bewegte den Gegner gut. Die Gäste wussten um die spielerische Qualität der Hausherren und waren ihrerseits bemüht auf Umschaltgelegenheiten zu lauern. Auf Seiten der Hausherren hätte man sich bereits in Hälfte eins für eine spielerisch gute Leistung belohnen können. Nach einem guten Zuspiel von Martin Repa kam Matthias Aichinger zum Abschluss, konnte diesen aber nicht im Tor unterbringen. Auch Amir Hadzic konnte eine aussichtsreiche Situation nicht in einen Torerfolg ummünzten. Die gefährlichste Situation der Gäste entstand nach einem Ballgewinn. Hamza Burak Celepci setzte sich gut über die linke Seite durch und drang in die Hälfte der Hausherren vor. Der Abschluss fiel allerdings zu harmlos aus. Somit ging es mit einem Stand von 0:0 in die Pause.

Chancenverwertung bleibt Knackpunkt

In Hälfte zwei setzte sich die dominante Spielweise des SV Schalchen zunächst fort. Man erarbeitete sich weiterhin gute Chancen und bot den Zusehern zum Teil sehenswerte Angriffe. Nach einem Vorstoß über die rechte Seite wurde Amir Hadzic gut freigespielt. Dieser scheiterte aber an Torhüter Marcel Hartl, welcher am heutigen Tag ein ums andere Mal ein starker Rückhalt für seine Mannschaft war. Die bis dato größte Chance auf den Führungstreffer fand erneut Matthias Aichinger vor. Nach einem schönen Doppelpass mit Christoph Friedl scheiterte er zunächst am Pfosten. Den Abpraller im zweiten Versuch konnte man ebenfalls nicht im Tor unterbringen. In dieser Phase wäre der Führungstreffer für die Hausherren bereits mehr als verdient gewesen.

Aluminium-Treffer auf beiden Seiten

Nachdem man auf Seiten des SV Schalchen einige hochkarätige Chancen liegen ließ und auch Pech in Form eines Aluminiumtreffers hatte, half ein Quäntchen Glück dabei den Ball letztendlich doch im Tor unterzubringen. Nachdem ein Klärungsversuch der Hintermannschaft des SV Grieskirchen von Christoph Friedl geblockt wurde, fand der Ball doch etwas glücklich den Weg ins Tor. Aufgrund der Spielanteile die verdiente Führung für den Favoriten. Die beste Phase der Gäste folgte auf diesen Rückschlag. Man warf nun alles nach vorne und wollte sich für eine in Summe gute Defensivleistung belohnen. Die größte Chance der Gäste hatte Andreas König, welcher nach einem Freistoß nur den Pfosten traf. Dies war die hochkarätigste Gelegenheit für den SV Grieskirchen. Das Aufbäumen der Gäste kam unterm Strich aber zu spät. So blieb es bei einem knappen Erfolg für den SV Schalchen, welcher aufgrund der höheren Spielanteile und der zahlreichen Chancen von einem absolut verdienten Erfolg sprechen darf.

Robert Pessentheiner, Trainer SV Schalchen:

„Die Leistung war grundsätzlich gut – aufgrund der fehlenden Chancenverwertung haben wir uns das Leben aber selbst etwas schwer gemacht. Dennoch freuen wir uns natürlich sehr düber diesen verdienten Sieg.“

Die Besten SV Schalchen: Matthias Aichinger

