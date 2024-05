Heimstarker SKW setzt sich gegen Union Peuerbach durch

Details Freitag, 17. Mai 2024 21:00

In einer Begegnung der 27. Runde der Landesliga West setzte sich der SK Schachner Bad Wimsbach gegen die Union Peuerbach mit 3:1 durch. Der SKW der auf eigener Anlage ins dieser Saison bislang nur eine einzige Niederlage einstecken musste, zeigte auch am Freitagabend eine starke Leistung, sicherte sich verdient die drei Punkte und fuhr im 13. Heimspiel den achten "Dreier" ein. Jakob Stockinger stach mit zwei Toren heraus und prägte das Spielgeschehen maßgeblich.

Hausherren mit früher Führung

Das Match begann energisch und die Bad Wimsbacher zeigten sofort ihre Ambitionen. Bereits in der 6. Minute brachte Jakob Stockinger die Gastgeber mit einem präzisen Schuss in Führung, was die Stimmung im Team und auf den Rängen merklich hob. Trotz einiger Versuche der Union, ins Spiel zu finden, dominierten der SKW den ersten Durchgang. Verschiedene Abschlussversuche, wie von Peuerbachs Jan Schrank oder Elvir Hadzic fanden nicht ihr Ziel. Gegen Ende der ersten Halbzeit schafften es die Peuerbacher nicht, die eine oder andere Möglichkeit in Zählbares umzumünzen, was den Halbzeitstand von 1:0 für den SK Bad Wimsbach zur Folge hatte.

Stockinger schnürt Doppelpack

Nach der Pause änderte sich das Bild zunächst kaum. In der 58. Minute konnte Florian Schöfbenker nach einem dynamischen Angriff das 2:0 für die Hausherren erzielen, was die Hoffnungen der Heimfans weiter schürte. Doch die Freude währte nicht lang, denn Schrank brachte Peuerbach in der 62. Minute mit dem Anschlusstreffer wieder ins Spiel.

Dieses Tor gab den Gästen kurzzeitig neuen Schwung, doch die Bad Wimsbacher ließen sich nicht beirren. In der 73. Minute sorgte Stockinger mit seinem zweiten Tor des Abends für die Vorentscheidung. Sein Treffer zum 3:1 ließ die Ambitionen der Gäste endgültig schwinden. Die Schlussphase gehörte ganz den Bad Wimsbachern, die das Spiel kontrollierten und letztendlich einen verdienten Sieg einfuhren.

Das Spiel endete schließlich nach sechs Minuten Nachspielzeit mit einem Stand von 3:1. Ein Ergebnis, das die Überlegenheit der Bad Wimsbacher in diesem Spiel widerspiegelt und ihnen wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sichert. Der SKW kann mit breiter Brust in die nächsten Begegnungen gehen, gestärkt durch eine solide Teamleistung und einen beeindruckenden Doppelpack von Jakob Stockinger.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.