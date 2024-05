Wimsbachs Sportlicher Leiter Kronberger: “Der Vizemeistertitel wäre für den gesamten Verein ein super Erfolg!”

Details Samstag, 18. Mai 2024 11:48

Der SK Bad Wimsbach wurde seiner Favoritenrolle gerecht und bezwang im Rahmen der 27. Runde der Landesliga West die Union Peuerbach verdient mit 3:1. Den zweiten Tabellenrang konnte man somit vorerst verteidigen und nun geht man als Favorit auf den Vizemeistertitel in die letzten drei Spiele. Wenngleich noch schwierige Spiele auf die Mannschaft von Jürgen Brandstätter warten möchte man den zweiten Tabellenrang unbedingt behalten. Ligaportal sprach mit dem Sportlichen Leiter des SK Bad Wimsbach Johann Kronberger über den bisherigen Saisonverlauf und über die Ziele für die kommende Saison.

Johann Kronberger, Sportlicher Leiter SK Bad Wimsbach im Interview:

Ligaportal: Wie ist der gestrige Sieg einzuschätzen?

"Wir waren uns unserer Favoritenrolle bewusst und haben diese natürlich angenommen. Es war sicher nicht unser bestes Spiel, aber es war ein wichtiger und verdienter Sieg. Hinsichtlich des zweiten Tabellenplatzes, den wir aufgrund des Saisonverlaufs als Ziel für diese Saison ausgegeben haben war dieser Sieg umso wichtiger."

Ligaportal: Wie ist man mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden?

"Wir sind sehr zufrieden, nach der Rückrunde waren auf Platz acht. Wir haben uns mit Fortdauer der Saison enorm gesteigert und konnten in der Rückrunde unsere Qualität zeigen. Wir haben jetzt noch drei schwierige Spiele vor uns und da wollen wir das Maximum herausholen. Der Vizemeistertitel wäre für den gesamten Verein ein super Erfolg."

Ligaportal: Wie ist die personelle Situation?

"Wir haben im Winter zwei namenswerte Spieler verloren. Wir haben uns aufgrund der komfortablen Tabellensituation dazu entschieden, dass wir diese zwei Abgänge nicht mit Transfers kompensieren wollen. Dadurch konnten wir immer wieder jungen Spielern die Chance geben sich in der Mannschaft zu integrieren. Mit den Juniors möchten wir ebenfalls noch das Maximum herausholen und streben in der 2. Klasse den dritten Tabellenrang an. Die Mannschaft der Juniors soll in den nächsten Jahren ein Sprungbrett für Spieler werden, welche sich für die Landesliga Mannschaft empfehlen wollen."

Ligaportal: Was sind die Ziele für die kommende Saison?

"Wir wollen wieder vorne in der Landesliga mitmischen und das bestätigen, was wir in dieser Saison gezeigt haben, dann ist vieles möglich. Sowohl für dieses Saison als auch für die nächste Saison ist ein Top 3 Platz das ausgegebene Ziel. Mit den Juniors möchten wir langfristig eine Liga weiter nach oben. Damit der Abstand zwischen beiden Kampfmannschaften nicht mehr ganz so groß ist."

Zum Spielbericht

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.