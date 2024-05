Nach acht Spielen ohne Sieg – Schwanenstadt überrascht auswärts gegen Pettenbach/Grünau

Details Samstag, 18. Mai 2024 21:43

Am gestrigen Freitagabend kam es in der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG Pettenbach/Grünau und dem SC Schwanenstadt 08. Die Heimmannschaft weist in der Rückrunde eine eher schwankende Form auf und hat in den letzten vier Spielen zweimal gewonnen und zweimal verloren. Die Gäste konnten in den letzten acht Spielen nur einen einzigen Punkt erlangen und sind auch in diesem Spiel der Underdog; dennoch werden sie versuchen den 2:0 Heimerfolg über Pettenbach/Grünau in der Hinrunde zu wiederholen.

Ausgeglichenes Spiel in Habzeit eins

Pettenbach erwischte den etwas besseren Start in die Partie; es entwickelte sich aber früh ein munteres Hin und Her, wo sich beide Seiten einige Chancen erspielen konnten. Nach etwas mehr als 20 Minuten gingen die Hausherren nach einer Kombination über die rechte Seite in Führung. Mit einem guten Doppelpass konnte man die Verteidigung der Gäste aushebeln und Tobias Rieder netzte schließlich mit einem Schuss ins linke, untere Eck zum 1:0. Schwanenstadt ließ sich von diesem Rückstand aber nicht unterbringen und erzielte binnen fünf Minuten den Ausgleichstreffer. Durch einen Elfmeter, den der gefoulte Boris Bisercic selbst verwandelte, war die Führung von Pettenbach nur von kurzer Dauer. Mit dem 1:1 ging es schließlich auch in die Halbzeitpause.

Bitteres Eigentor verhilft Schwanenstadt zum Sieg

Schwanenstadt kam deutlich besser aus der Halbzeitpause und spielte auf die Führung. Nach rund 20 Minuten erfolgte dann auch in Halbzeit zwei der erste Treffer. Bisercic trifft nach einer Kombination über die rechte Seite mit einem Nachschuss zum zweiten Mal an diesem Abend und stellt auf 2:1 für die Gäste. Zuvor konnte der Schlussmann der Hausherren den Abschluss von Mirza Bosnjakovic noch abwehren, war beim Nachschuss aber machtlos. Fünf Minuten später erfolgte dann auch schon der nächste Treffer und die Gäste konnten ihre Führung ausbauen. Erneut ging es über die rechte Seite und nach einem Doppelpass von Stefan Sammer und Kristian Rafajac, legte letztere auf Sertan Cam, der den Ball an die Latte schoss. Von dort ging der Ball auf den Torhüter und landete dann schlussendlich im Tor. In der Entstehung ein etwas glückliches Tor, die Führung war, durch die starke zweite Hälfte, in der Höhe dennoch verdient. Nach diesem Rückschlag für die Gastgeber wurden diese nur noch durch Standards das ein oder andere Mal gefährlich, konnten aber nicht mehr auf 2:3 verkürzen. Schlussendlich endete die Partie mit 3:1 für die Gäste, die damit einen etwas überraschenden Dreier mit nach Hause nehmen konnten.

Roman Untersberger, Trainer SC Schwanenstadt:

„Auch in dieser Höhe war es ein verdienter Sieg. Wir haben uns für die Leistungen, die auch in den letzten Wochen durchweg gut waren, belohnt und haben nach einer längeren Durststrecke endlich mal wieder den Dreier eingefahren. Eine gute Leistung der gesamten Mannschaft.“

Die Besten SC Schwanenstadt: Boris Bisercic und Jan Reisinger

