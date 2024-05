Nächster Dreier! Die Union Esternberg performt weiterhin auf extrem hohem Niveau und bezwingt auch den ATSV Sattledt.

Details Sonntag, 19. Mai 2024 10:58

Am Samstagnachmittag kam es im Rahmen der 27. Runde der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen dem ATSV Sattledt und der Union Esternberg. Die Gäste aus Esternberg spielen in der Rückrunde groß auf. Nach einer durchwachsenen Hinrunde mit in Summe acht Punkten befand man sich in akuter Abstiegsgefahr. Welche Qualität die Gäste in den eigenen Reihen besitzen zeigt man jedoch seit der Rückrunde in beeindruckender Manier. So ist man in der Rückrundentabelle mit lediglich einer Niederlage auf Rang zwei. Für die Hausherren geht es im Saisonfinish darum, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um am Ende möglicherweise doch noch den Abstieg zu verhindern. So hatte diese Partie vor allem auf Seiten der Hausherren eine gewisse Brisanz.

Favorit kalt erwischt

Zu Beginn der Partie kamen die Hausherren besser ins Spiel. Man merkte dem abstiegsbedrohten ATSV Sattledt an, welche Wichtigkeit diese Partie für sie hatte. Man agierte giftig und aggressiv gegen den Ball und erwischte den Favorit aus Esternberg in der Anfangsphase kalt. In Minute sieben bestrafte man die anfängliche Schläfrigkeit der Gäste und stellte in Person von Konstantin Georgiev Bogdanov nach einem Eckball, per Kopf auf 1:0. Nach dem Rückstand kam die Union Esternberg besser ins Spiel. Der Gegentreffer diente sozusagen als Wachmacher für den Favorit.

Gäste unbeeindruckt von aberkanntem Tor

Nach den ersten 20 Minuten übernahmen die Gäste das Kommando in der Partie und erspielten sich zahlreiche Chancen. So kam Janik Huber nach einer Hereingabe von Sebastian Zauner nicht entscheidend an den Ball. In Minute 23 folgte die bis dato beste Chance der Gäste. Nach guter Einzelaktion von Marko Kovjenic bediente dieser Janik Huber, welcher aus kurzer Distanz knapp am Tor vorbeischoss. Kurz darauf folgte aus Sicht der Union Esternberg der erste Aufreger der Partie. Nach einer Flanke von Sebastian Witzeneder köpfte Valentin Bergammer zum vermeintlichen Ausgleistreffer. Der Unparteiische entschied zur Verwunderung der Gäste aber auf Stürmerfoul und erkannte dieses Tor ab. Unbeeindruckt davon dauerte es nur knapp eine Minute bis der Ausgleichstreffer dann tatsächlich fallen sollte. Nach einem Abschluss von Oliver Krivec, konnte der Schlussmann der Hausherren den Ball nur kurz abwehren und da war Valentin Bergahmmer zur Stelle und besorgte den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich.

Chancen auf beiden Seiten

In der zweiten Halbzeit setzte sich das dominante Spiel der Gäste fort. Jedoch mit dem Unterschied, dass die Hausherren immer wieder mal gefährlich vors Tor der Union Esternberg kamen. So konnte sich Schlussmann Niklas Hochholzer gleich doppelt auszeichnen und sowohl einen Freistoß von Semih Gölemez und einen Schuss von Konstantin Georgiev Bogdanov gekonnt entschärfen. Die Gäste kamen ebenfalls erneut zu guten Chancen. So fand sich Janik Huber in Minute 63. in aussichtsreicher Schussposition wieder. Es dauerte bis Minute 66., bis man sich für eine bis dato gute zweite Hälfte belohnen sollte. Nach einem Eckball war Oliver Krivec per Kopf zur Stelle und besorgte den Führungstreffer. Nach diesem Treffer hatten die Hausherren erneut eine gute Phase. Verabsäumten es aber nochmal in dieses Spiel zurückzufinden. So dauerte es bis zur absoluten Schlussphase, bis diese Partie entschieden wurde. In Minute 85. verwertete Sebastian Witzeneder einen direkten Freistoß und belohnte sich für eine persönlich starke Leistung und seine Mannschaft mit drei Punkten. Somit siegt der Favorit aus Esternberg verdient mit 3:1 und setzt seine „Ungeschlagen-Serie“ fort.

Norbert Beham, Sportlicher Leiter Union Esternberg:

„Nach verhaltenem Beginn haben wir gut ins Spiel gefunden und eine starke Leistung gezeigt. Gratulation an die Mannschaft, wir können unsere Serie fortsetzen!“

Die Besten Union Esternberg: Marko Kovjenic (ZDM), Sebastian Witzeneder (ST), Niklas Hochholzer (TW)

