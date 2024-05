Entscheidendes Tor in der Nachspielzeit – Schalchen gewinnt Torfest gegen St. Marienkirchen

Details Sonntag, 19. Mai 2024 11:20

Am Samstagabend empfing die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b in der Landesliga West den SV HAI Schalchen. Die Hausherren stehen mit drei Punkten Abstand auf dem letzten Platz der Liga und warten bereits seit sieben Spieltagen auf einen Sieg. Nachdem die Gäste zuvor zweimal gepatzt hatten, gewannen sie im letzten Spiel wieder und kämpfen noch um die Vizemeisterschaft. Die Ausgangslage könnte fast nicht unterschiedlicher sein und das Gästeteam geht als absoluter Favorit in diese Partie.

Turbulente Anfangsphase

Bei nicht optimalen Rasenbedingungen erwischten die Gäste den besseren Start und gingen bereits nach sieben Minuten in Führung. Nach einem Angriff über die linke Seite kam eine Flanke ins Zentrum, die Michael Pessentheiner zum 1:0 verwandelte. Die Führung war aber nur von kurzer Dauer, da Johannes Oberhammer nach zwei Minuten zum 1:1 ausglich. Ein sehr ähnlicher Angriff über die linke Seite mit dem Ball ins Zentrum, wo Oberhammer am zweiten Pfosten den Ball schlussendlich verwertete. Die Gastgeber legten wenige Augenblicke später noch einen drauf und drehten durch einen Fernschuss von Julian Peherstorfer, der unhaltbar ins lange Eck abgefälscht wurde, die Partie binnen zwei Minuten. Dies war auch die beste Phase der Heimmannschaft, auch da Schalchen von dem schnellen Doppelschlag sichtlich geschockt war. Immer wieder presste St. Marienkirchen/Wallern mutig und erreichte so viele Ballverluste der Gäste. Zehn Minuten vorm Halbzeitpfiff war es dann aber doch Schalchen, die durch einen Treffer von Martin Repa nach einem Standard, auf 2:2 stellten. Eine intensive, torreiche erste Spielhälfte.

Entscheidendes Tor in 90+4

Während die Gäste in Halbzeit zwei wesentlich besser ins Spiel fanden, wurden die Hausherren, durch die intensive Spielweise, etwas müde und konnten nicht ganz an die Leistung der ersten Hälfte anknüpfen. Nach einer Viertelstunde wurde Landing Goudiaby bei einer Ecke völlig allein am zweiten Pfosten gelassen und netzte schließlich zur 3:2 Führung für die Gäste. Auch nach dem Treffer haben die Favoriten immer wieder gefährliche Chancen, um die Führung zu erhöhen. Nach einer Standardsituation in der 83. Spielminute konnten die Gastgeber in Form von Gabriel Litzlbauer auf 3:3 stellen, ehe Melis Becirbasic in der 90+4 nach einem Eckball auf 4:3 aus Sicht der Gäste stellte. Bitter für St. Marienkirchen, die trotz drei Tore und einer super ersten Hälfte nichts Zählbares gegen den Favoriten aus Schalchen mitnehmen konnten.

Robert Pessentheiner, Trainer SV Schalchen:

„Bitter für St. Marienkirchen, aber wenn du hinten drinstehst, verlierst du halt solche Spiele. Wir hatten diese Saison auch schon bittere Gegentreffer in der Verlängerung. Es ist auch eine gewisse Qualität, wenn du bis zur letzten Sekunde noch nicht aufgibst und genau das haben die Jungs gestern auch gemacht. Aufgrund von den Torchancen in der zweiten Hälfte war es schlussendlich aber wahrscheinlich schon ein verdienter Sieg für uns, auch wenn es aufgrund des späten Treffers etwas glücklich war.“

Die Besten SV Schalchen: Pauschallob!

