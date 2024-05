Grieskirchen kämpft sich mit klaren Heimsieg gegen Munderfing aus der Ergebniskrise

Details Sonntag, 19. Mai 2024 12:00

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Pöttinger Grieskirchen und dem FC Munderfing im Rahmen der 27. Runde der Landesliga West im Grieskirchner Fröling Stadion vor rund 150 Zuseher:innen. Die Grieskirchner mussten zuletzt drei Niederlagen in Folge hinnehmen, wodurch man den Anschluss an das obere Tabellendrittel ein wenig verlor. Auch die Munderfinger stecken derzeit in einer Krise, nachdem man die souveräne Hinrunde bislang nicht bestätigen konnte und mittlerweile nur mehr auf dem 13. Platz rangiert.

Grieskirchen mit dominanter ersten Hälfte

Die heimstarken Grieskirchner wollten die Niederlagenserie gegen Munderfing jedenfalls definitiv beenden und dementsprechend agierten die Schützlinge von Cheftrainer Rudolf Parzermayr dann auch auf dem Rasen. Grieskirchen war von Beginn an präsent, man kreierte viele Chancen und ließ denen Gästen kaum Chancen, um aus der eigenen Hälfte zu entfliehen. Nachdem man zunächst noch einige Chancen liegen ließ, klingelte es dann in der 30. Minute erstmals im Kasten der Gäste, als Tobias Winkler im zweiten Versuch den Munderfinger Keeper überwand und den Treffer zum 1:0 erzielte. Elf Minuten später war Winkler erneut umtriebig in der Offensive, als er Muris Midzic in der 41. Minute mit einem Stangelpass bediente, der den Ball zur 2:0 Führung in die Maschen hineinschob. Bei jenem Spielstand blieb es dann auch bis zur Halbzeitpause.

Winkler mit einem wahren Sahnetag

In der zweiten Hälfte zeigte sich dann ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit. Grieskirchen war weiterhin die dominante Mannschaft und man gab sich auch mit der 2:0 Führung nicht zufrieden und blieb weiter hungrig auf Tore. Nur zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff klingelte es erneut im Kasten der Munderfinger. Erneut war Tobias Winkler der Übeltäter, der ein Eigentor der Gäste erzwungen hat, wodurch sich die Führung auf 3:0 erhöhte. Doch auch mit drei Torbeteiligungen war der Sahnetag von Winkler noch nicht zu Ende. Dieser nahm sich in der 64. Minute ein Herz, zog aus 20 Metern ab, und schnürte seinen Doppelpack, womit die Grieskirchner nun mit 4:0 in Führung lagen. Bei diesem Spielstand blieb es schlussendlich auch und der SV Grieskirchen konnte die Niederlagenserie souverän beenden.

Friedrich Glechner, sportlicher Leiter Grieskirchen:

"Wir waren heute klar überlegen und dieser Sieg war definitiv wieder ein Schritt in die richtige Richtung, dort wollen wir am nächsten Wochenende dann wieder anknüpfen."

Spieler des Tages: Tobias Winkler (Grieskirchen)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.