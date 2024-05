Denkbar knapp bis zum Ende - SK Kammer ringt die Union Peuerbach mit 1:0 nieder

Details Freitag, 24. Mai 2024 23:07

Am Freitagabend kam es im Rahmen der 28. Runde der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Peuerbach und dem SK Kammer. Nach zwei empfindlichen Niederlagen möchten die Hausherren zurück auf die Siegerstraße kehren und ein zufriedenstellendes Saisonfinale hinlegen. Die Gäste vom Attersee hingegen kommen mit Fortdauer der Saison immer besser in Schwung und arbeiten sich Schritt für Schritt ins vordere Drittel vor. Somit treffen hier zwei Mannschaften aufeinander, welche dem Saisonende wohl etwas differenziert entgegensehnen.

Ausgeglichene Halbzeit

Von Beginn entwickelte sich eine ansehnliche Partie, in welcher beide Mannschaften ihre spielerische Qualität unter Beweis stellen wollten. Die Spielanteile verteilten sich in Hälfte eins ausgeglichen auf beide Seiten. Beide Mannschaften drangen immer wieder gut in die Hälfte des Gegners vor. Es fehlte jedoch die letzte Konsequenz im vordersten Drittel, um wirklich zwingend zu werden. Die erste aussichtsreiche Situation für die Gäste in Form eines Distanzschusses wurde vom Schlussmann der Hausherren entschärft. Kurz darauf kam Johannes Hemetsberger nach einem Eckball per Kopf zum Abschluss, welcher allerdings nicht präzise genug ausfiel. Somit dauerte es bis zur letzten regulären Spielminute der ersten Halbzeit, bis die Gäste ein Tor bejubeln durften. Nach einem individuellen Fehler in der Hintermannschaft der Hausherren schnappte sich Robert Speer das Spielgerät und stellte eiskalt auf 1:0. Somit ging es mit einer denkbar knappen Führung für die Gäste in die Halbzeit.

Hausherren besser aus der Kabine

Sichtlich angefressen aufgrund des bitteren Rückstandes kam die Union Peuerbach gut aus der Kabine und übernahm fortan das Kommando im Spiel. Der SK Kammer fokussierte sich in dieser Phase auf ihren gewohnt kompakten Defensivverbund und lauerte auf Umschaltsituationen. Die Hausherren kamen in dieser Phase immer wieder in Person des sehr agilen Jan Schrank über die Seite durch und auch zum Abschluss. Scheiterten aber mehrmals an Marcel Illy, dem starken Schlussmann des SK Kammer. Eldin Fejzic und Filip Fumic konnten aussichtsreiche Situationen ebenfalls nicht in einen Torerfolg ummünzen bzw. war ein ums andere Mal der Schlussmann der Gäste zur Stelle.

Gäste lassen Chancen auf 2:0 liegen

Der SK Kammer kam nach der Drangphase der Union Peuerbach ebenfalls zu guten Möglichkeiten. So kam nach einem Gruber Freistoß erneut Johannes Hemetsberger per Kopf zum Abschluss. Dieser fiel aus kurzer Distanz wiederum nicht präzise genug aus. Somit blieb das Spiel bis in die letzte Schlussphase hinein spannend, da beide Mannschaften ihre Chancen ungenutzt ließen. In Summe setzte sich am heutigen Tag jene Mannschaft durch, welche über 90 Minuten weniger Fehler gemacht hat. Der SK Kammer beweist wiederum seine Defensivqualitäten und ringt die Union Peuerbach mit 1:0 nieder.

David Feusthuber, Co-Trainer SK Kammer:

„Wir haben uns heute viel vorgenommen und haben das großteils auch sehr gut umgesetzt. Wir haben uns als Ziel gesetzt so viele Punkte wie möglich aus den letzten Spielen mitzunehmen, um bereits eine positive Stimmung für die kommende Saison zu erzeugen.“

Die Besten SK Kammer: Oliver Noah Habring (LV), Marcel Illy (TW)

