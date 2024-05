Spitzer-Hattrick beschert Gmunden ungefährdeten Auswärtssieg in Pettenbach

Details Freitag, 24. Mai 2024 23:40

Am heutigen Freitagabend kam es zum Duell zwischen der SPG Pettenbach/Grünau und dem SV Gmundner Milch im Rahmen der 28. Runde der Landesliga West in der Pettenbacher ROBEX Arena vor einem Publikum von rund 450 Zuseher:innen. Die Hausherren aus Pettenbach erwartete mit dem Ligakrösus aus Gmunden die vermutlich schwerste Aufgabe für ein Heimspiel, da die Schützlinge von Cheftrainer Christoph Brunnmayr zuletzt zeigten, dass sie trotz der bereits fixierten Meisterschaft weiterhin nichts herschenken und ihre dominante Saison zu Ende spielen zu wollen.

Gmunden mit gewohnter Dominanz

Nachdem die Gäste aus Gmunden zuletzt Schärding mit einem wahren Offensivfeuerwerk in Form eines 8:0 Sieges aus dem Stadion geschossen haben, legte man auch gegen den vermeintlichen Angstgegner aus Pettenbach mit einer breiten Brust los. Die Gäste traten in der gewohnten Dominanz auf und man ließ den Gästen keine Chance in die Partie zu kommen. Bis zur Mitte der ersten Hälfte vergaben die Gäste noch zahlreiche Gelegenheiten, um in Führung zu kommen, doch dies sollte sich schon bald ändern. Florian Spitzer zeigte in der 31. Minute sein ganzes Können und bugsierte das runde Leder mit einem platzierten Schuss in die gegnerischen Maschen zur 1:0 Führung für die Gmundner, die zu diesem Zeitpunkt auch verdient war. Bis zur Halbzeitpause passierte dann auf beiden Seiten nichts mehr, womit die Gäste aus Gmunden mit einer Führung im Rücken in die Kabine gingen.

Spitzer mit Sahnetag

Auch in der zweiten Hälfte blieben die Gmundner die spielbestimmende Mannschaft, die einmal mehr einen echten Siegeswillen auf dem Platz ausstrahlte. In der 59. Minute klingelte es dann erneut im Kasten der Hausherren, nachdem ein eher ungefährlicher Schuss von Abid Mujagic den Weg in die Maschen fand aufgrund eines Torwartfehlers auf Seiten der Gastgeber, die sich in der zweiten Hälfte nur selten aus der eigenen Hälfte befreien konnten. Nur drei Minuten später schlug Florian Spitzer erneut zu und erhöhte die Führung für die Gmundner auf 3:0. Doch damit nicht genug. Spitzer war am heutigen Freitag in einer bestechenden Form mit einer echten Kaltschnäuzigkeit, die er auch in der 80. Minute zu Beweis stellte, als er mit einem sehenswerten Treffer das Spielergebnis auf 4:0 erhöhte und seinen persönlichen Hattrick erzielte. Die Pettenbacher meldeten sich dann in der 85. Minute nochmals zu Wort und erzielten einen Ehrentreffer durch Tobias Riedler zum 1:4 Endstand, womit die Gmundner ihre Siegesserie erneut mit Bravour fortsetzen konnten.

Christoph Brunnmayr, Trainer Gmunden:

"Wir haben heute einmal mehr unsere unfassbare Gewinnermentalität auf dem Platz gezeigt und haben trotz einiger Ausfälle eine tolle Mannschaftsleistung erbracht, womit wir uns den Sieg definitiv verdient haben."

Der Beste: Florian Spitzer

