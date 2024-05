Durch Sieg gegen Sattledt – Schalchen auf dem Weg zur Vizemeisterschaft

Details Samstag, 25. Mai 2024 11:35

Am gestrigen Freitagabend kam es in der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV HAI Schalchen und dem ATSV Bamminger Sattledt. Die Hausherren gewannen die letzten beiden Partien knapp und sind der haushohe Favorit gegen die Gäste, die auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen und nur einen Punkt aus ihren letzten vier Spielen holen konnten. Zudem trifft die mit Abstand schwächste Offensive auf die zweitbeste Offensive der Liga und auch das Hinspiel konnten die Gastgeber auswärts mit 2:0 für sich entscheiden.

Sattledt kommt gut in die Partie hinein

Die Gäste wollten wichtige Zähler im Abstiegskampf sammeln und starteten stark in die Partie. Sie attackierten hoch und setzten die Gegner immer wieder früh unter Druck. Offensiv versuchten sie mit langen Bällen, die Schalchen auch immer wieder unter Zugzwang brachten, gefährliche Akzente zu setzten. Das Heimteam ließ dennoch nicht wirklich große Chancen zu und verteidigte gut. Die Gastgeber hatten auch schon früh im Spiel eine gute Gelegenheit auf 1:0 zu stellen, es mangelte – wie im gesamten Spielverlauf – jedoch an der Chancenverwertung. Nach rund einer halben Stunde war es dann so weit und es fiel der erste Treffer der Partie. Schalchen kam gefährlich über die rechte Seite, wo Jonas Weger schließlich einen guten Ball, den Christoph Friedl knapp verpasste, vors Tor bringt. Am zweiten Pfosten stand aber Denis Kujovic der den Ball zum 1:0 über die Linie drücken konnte. Mit der auch nicht unverdienten Führung der Hausherren ging es dann in die Halbzeitpause.

Zwei Standardtreffer bringen die Entscheidung

In der zweiten Halbzeit ging es ähnlich weiter und es blieb ein munteres Hin und Her – spielerisch waren die Favoriten in Halbzeit zwei aber die bessere Mannschaft. Den nächsten Treffer erzielte nach rund zehn Minuten in Halbzeit zwei erneut Schalchen. Bei einem Eckball von der linken Seite stieg Claudiu Pascariu am höchsten und köpfte zum 2:0. In Folge hatte Schalchen Chancen über Chancen, aber wie auch schon in den letzten Spielen ließ die Verwertung zu wünschen übrig. Oftmals wurden die Angriffe nicht ordentlich zu Ende gespielt und es scheiterte am entscheidenden Pass. Vorm Tor suchte man dann auch etwas zu selten den Abschluss und legte das ein oder andere Mal zu viel ab. Sattledt hatte nach dem 2:0 einen Freistoß, der an die Stange prallte und auch nach einer Hereingabe, bei der der Torhüter dachte, der Ball geht über das Tor, landete der Ball schließlich am Aluminium. Zu diesem Zeitpunkt hätten beide Mannschaften noch das ein oder andere Tor erzielen können. Kurz vor Schluss brachte ein Elfmeter für Schalchen die endgültige Entscheidung. Amir Hadzic verwandelte sicher und stellte auf 3:0, was schlussendlich auch der Endstand war. Alles in allem ein verdienter Sieg für die Hausherren, die in der zweiten Hälfte ihren Favoritenstatus unter Beweis stellten.

Robert Pessentheiner, Trainer SV Schalchen:

„Sattledt hat es uns nicht leicht gemacht, sie haben sich nicht aufgegeben und man merkt, dass sie kämpfen, um in dieser Liga bleiben zu können. Zweite Halbzeit waren wir spielerisch dann besser, aber wenn du deine Chancen nicht machst, dann kann es im Fußball immer eng werden, dass haben wir letzte Woche erlebt und war auch in diesem Spiel wieder so. In Summe hat sich unsere Qualität dann aber durchgesetzt.“

Die Besten SV Schalchen: Pauschallob!

