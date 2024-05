Packend bis zum Schluss: FC Andorf sichert sich Derbysieg gegen SK Schärding

Details Samstag, 25. Mai 2024 19:34

In einem packenden Bezirksderby der 28. Runde in der Landesliga West bewies der FC Illumina Andorf zu Hause gegen SK Waizenauer Schärding/ATSV den nötig längeren Atem und sicherte sich in einem packenden Match einen 2:1-Heimerfolg.

Erste Halbzeit ohne Tore, aber nicht ohne Spannung

Die erste Hälfte des Derbys verlief trotz fehlender Tore äußerst spannend. Schon in der 3. Minute sorgte Schärding mit einem ersten gefährlichen Abschluss für Aufregung. Andorf antwortete schnell, doch sowohl Ivan Grabovac als auch Martin Adlesgruber konnten ihre Chancen in den Minuten 7 und 12 nicht verwerten. Trotz weiterer Versuche von beiden Teams, blieb das erste Tor aus und es ging mit einem 0:0 in die Pause.

Die Tore fallen in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause nahm die Intensität des Spiels zu. Jacob Manetsgruber, der kurz vor der Pause für Tolga Celepci eingewechselt wurde, machte sich in der 53. Minute bezahlt, als er mit einem satten Schuss ins linke untere Eck das 1:0 für Andorf erzielte. Die Gastgeber erhöhten daraufhin den Druck, und trotz einer großen Chance für Schärding in der 72. Minute, konnte Andorf weiterhin die Oberhand behalten. In der 82. Minute hatte Martin Adlesgruber die große Chance, das Spiel zu entscheiden, scheiterte jedoch. Nur eine Minute später wurde Andorf mit einem Elfmeter belohnt, den Sebastian Bauer souverän zum 2:0 verwandelte.

Als alles nach einem sicheren Sieg für Andorf aussah, überraschte Karl Freihaut in der 90. Minute mit einem Tor für Schärding, welches den Spielstand auf 2:1 verkürzte. Manuel Oberauer, der Torwart von Andorf, zeigte kurz darauf eine starke Parade, um den knappen Vorsprung zu bewahren. Nach einigen nervenaufreibenden letzten Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel schließlich ab und besiegelte den 2:1-Sieg für Andorf.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer erstellt.

