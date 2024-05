FC Andorf knöpft Meister Punkt ab

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 09:35

Das Duell der vorletzten Runde der Landesliga West zwischen dem FC Illumina Andorf und dem SV Gmundner Milch endete am Mittwochabend mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz einer frühen Führung der Andorfer durch Jacob Manetsgruber, gelang es dem seit geraumer Zeit feststehenden Meister durch einen späten Elfmeter von Ermin Durgutovic, den Ausgleich zu erzielen.

Hausherren mit früher Führung

Das Spiel begann äußerst intensiv, und bereits in der ersten Minute hatte Ivan Grabovac für die Innviertler die erste große Chance. Nur wenige Augenblicke später erzielte Florian Spitzer einen Treffer, der aufgrund einer Abeitsstellung aber nicht anerkannt wurde. Danach fand Laszllo Safar die nächste gute Möglichkeit für die Andorfer vor.

In der 7. Minute belohnte sich der FCA schließlich für seinen frühen Druck. Jacob Manetsgruber traf zum 1:0 für die Heimmannschaft. Direkt danach verpassten die Andorfer eine weitere Chance, und beinahe wäre den Gmundnern ein Eigentor unterlaufen.

In der Folge zeigte sich der FC Andorf weiterhin offensivstark und kam durch Safar (30.) und Manetsgruber (35.) zu weiteren Abschlüssen. Doch auch die Gäste aus Gmunden fanden besser ins Spiel und hatten durch Dragan Calic (34.) und Ahmet Trejic (44.) gute Chancen, die jedoch vereitelt wurden. Zur Halbzeit führte Andorf verdient mit 1:0.

Durgutovic verwandelt Elfmeter

Die zweite Halbzeit begann erneut mit einer starken Phase der Andorfer. Ivan Grabovac fand weitere gute Chancen (48., 51.) vor, verpasste es jedoch, die Führung auszubauen. Calic prüfte Andorf-Torhüter Daniel Parzer mit einem gefährlichen Fernschuss in der 54. Minute.

Gmunden setzte vermehrt auf Konter und hatte durch Bernhard Öhlböck (57.) und Valentin Grossbötzl (63.) ebenfalls gute Gelegenheiten. Die Schlussphase wurde hektisch, als Grabovac in der 83. Minute nur den Pfosten traf bzw. Spitzer die nächste Chance vergab.

In der 86. Minute bekam Gmunden einen Elfmeter zugesprochen. Ermin Durgutovic trat an und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich. In den letzten Minuten drängte der Meister noch einmal auf den Siegtreffer, doch auch die Chance von Spitzer in der 90. Minute blieb ungenutzt. Schließlich endete das Spiel nach vierminütiger Nachspielzeit mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und teilten am Ende die Punkte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.