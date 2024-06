Der SK Bad Wimsbach siegt in hart umkämpften Almtal-Derby gegen die SPG Pettenbach/Grünau und wahrt die Chance auf den Vizemeistertitel

Details Samstag, 01. Juni 2024 10:56

Im Rahmen der 29. Runde der Landesliga West kam es am Freitagabend zum Almtal-Derby zwischen dem SK Bad Wimsbach und der SPG Pettenbach/Grünau. Die Hausherren, die seit dem 18. Spieltag keine Niederlage mehr hinnehmen mussten, gingen als Favorit in dieses Spiel. So möchte man das ausgegebene Ziel des Vizemeistertitels erreichen. Auf Seiten der Gäste musste man zuletzt zwei empfindliche Niederlagen hinnehmen. Somit rutschte man auch in der Tabelle etwas nach hinten. Beide Mannschaften wollten also nochmal alle Kräfte bündeln, um einen erfolgreichen Saisonabschluss zu schaffen.

Niveau im Spiel konnte nicht gehalten werden

In der Anfangsviertelstunde entwickelte sich eine Partie mit hohem Tempo und guten Niveau. Beide Mannschaften waren in dieser Phase versucht spielerische Lösungen zu finden. Dieses Niveau konnte allerdings mit Fortdauer der Partie nicht gehalten werden. Fortan entwickelte sich eine brisante Partie in der definitiv Derbystimmung herrschte. Beide Mannschaften legten eine natürliche Härte an den Tag und versuchten das Spiel kämpferisch auf ihre Seite zu ziehen. Das Spielgeschehen spielte sich vorwiegend im Mittelfeld, im Kampf um den zweiten Ball ab. Die erste konkrete Chance im Spiel hatten die Hausherren. Ein Distanzschuss von Elvir Hadzic ging nach ca. 20 gespielten Minuten knapp am Tor vorbei. In Minute 35 kamen auch die Gäste zur ersten konkreten Möglichkeit. Der Distanzschuss von Kilian Kreiseder konnte allerdings vom Schlussmann der Hausherren, Raffael Seyr entschärft werden. Somit ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Kampfbetontes Spiel setzte sich fort

In Hälfte zwei sollte sich die Derbystimmung noch mehr zuspitzen. Beiden Teams merkte man an, dass sie dieses Spiel auf keinen Fall verlieren wollten. Die erste konkrete Tormöglichkeit in Hälfte zwei fanden die Hausherren vor. Kapitän Florian Schöfbenker traf aus kurzer Distanz jedoch lediglich das Außennetz. Die SPG Pettenbach/Grünau versuchte vorwiegend über hohe Bälle ins Spiel zu finden. Die kompakte Defensive der Hausherren wusste diese aber zu verteidigen. So zogen die Hausherren diese Partie immer mehr auf ihre Seite. In Minute 70 konnte man das erste Mal Kapital aus der Überlegenheit schlagen. Nach einem langen Zuspiel auf Jakob Konrad Stockinger zog dieser ab und scheiterte zunächst am Keeper der Gäste. Im zweiten Versuch war allerdings Stefan Tiefenthaler zur Stelle und erzielte den Führungstreffer für die Hausherren.

Ausschluss untermauert hart geführte Partie

Das Almtal-Derby, welches von beiden Mannschaften über 90 Minuten hart geführt wurde, wurde in Minute 78 für den Unparteiischen zu rasant. So flog Simon Weinzirl, nach einem zu harten Einsteigen mit glatt rot vom Platz. Aufgrund der Unterzahl sollte es für die Gäste umso schwerer werden in diese Partie zurückzufinden. Die kompakte Defensive der Hausherren kam auch in der Schlussphase gut mit den langen Bällen der Gäste zurecht. So führte Alexander Krumphals in Minute 85 die Entscheidung herbei. Nach einem Schuss vom Flügel, überraschte Krumphals den Torhüter der Gäste und erzielte per Aufsitzer den 2:0 Endstand. So findet das Almtal-Derby nach hitzigen 90 Minuten mit dem SK Bad Wimsbach einen verdienten Sieger.

Johann Kronberger, Sportlicher Leiter SK Bad Wimsbach:

„Aufgrund der besseren spielerischen Qualität haben wir heute verdient gewonnen. Wir haben das Almtal-Derby nach langer Zeit wieder einmal für uns entscheiden können. Das war auch im Hinblick auf einen möglichen Vizemeistertitel sehr wichtig!“

Die Besten SK Bad Wimsbach: Pauschallob!

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.