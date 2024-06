Umkämpftes Unentschieden im Derby – Schärding und Esternberg trennen sich mit 1:1

Details Samstag, 01. Juni 2024 11:37

Am gestrigen Freitagabend kam es in der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK Waizenauer Schärding/ATSV und der Union Leithner Bau Esternberg. Es trifft Platz zehn auf Platz elf der Tabelle, wobei die Gäste in der Rückrunde ordentlich aufdrehten und mit der wesentlich besseren Form anreisen; seit elf Spieltagen sind sie bereits ungeschlagen. Die Hausherren haben die letzten beiden Partien verloren, werden im letzten Heimspiel dieser Saison – im Derby – aber noch einmal alles geben wollen.

Führung von Schärding währt nicht lange

Die Partie startete ausgeglichen mit wenig offensiven Highlights. Nach rund 20 Minuten wurden die Gäste etwas besser und hatten in kurzen Abstand gleich drei Chancen auf das 1:0. Die Führung erzielten jedoch die Hausherren mit ihrer ersten großen Gelegenheit. Nach einem Gestocher im Strafraum zog Michael Ebner einfach Mal ab und traf in seinem letzten Heimspiel nach etwas mehr als einer halben Stunde zum 1:0. Nur zehn Minuten später glich Esternberg, kurz vor dem Halbzeitpfiff, zum 1:1 aus. Nach einer Standardsituation traf Valentin Berghammer. Für Schärding war es das nächste Gegentor nach einem Standard – sicherlich eine Schwäche der Hausherren in dieser Saison. Die erste Halbzeit endete mit einem verdienten 1:1, beide Mannschaften spielten guten Fußball, große Offensivmöglichkeiten waren jedoch eher Mangelware.

Einige Abschiede bei Schärding

Die zweite Hälfte blieb lange eher unspektakulär, bis nach rund 60 Minuten die Gäste erneut durch einen Standard gefährlich wurden; der Kopfball ging aber knapp am Tor vorbei. Nach etwas mehr als 70 Minuten hatten auch die Gastgeber noch die große Chance aufs 2:1, der Ball flog aber knapp über den Kasten. Auch in der Schlussphase hatten beide Teams noch Möglichkeiten auf den Lucky Punch, schlussendlich blieb es jedoch beim 1:1, das insgesamt auch das verdiente Ergebnis war. Nach der Partie wurden noch Karl Freihaut, Michael Ebner, Petar Pejicic, Andreas Michl und Marcel Lenzbauer, die allesamt ihr letztes Heimspiel für Schärding bestritten, gebührend verabschiedet. Insbesondere Karl Freihaut der nach 27 Jahren im Verein nächste Woche sein letztes Spiel im Dress von Schärding feiern wird – Vereinstreue pur!

Holger Stemplinger, Trainer SK Schärding:

„Es war ein gerechtes Unentschieden, mit dem beide Seiten leben können, jeder hat zum Schluss noch die Chance gehabt das Spiel zu gewinnen. Die Spieler, die verabschiedet worden sind, haben noch einen würdigen Abschluss bekommen, auch von den Zuschauern waren viele vor Ort, das haben sich die Spieler noch einmal verdient. Rundum ein ordentlicher Abend für alle.“

Die Besten SK Schärding: Pauschallob an die gesamte Mannschaft

