SK Kammer schlägt Schwanenstadt im Derby deutlich

Details Sonntag, 02. Juni 2024 11:48

Im Rahmen des 29. Spieltags der Landesliga West kam es am Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK UEBEX LED Kammer und dem SC Schwanenstadt 08. Die Hausherren sind seit vier Spielen ungeschlagen und gehen als klarer Favorit in dieses Derby. Die Gäste konnten in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte holen; sind nach einer langen Saison jedoch schon endgültig gerettet. Das Hinspiel endete mit einem torlosen Remis, bleibt zu hoffen, dass diese Partie mehr Tore bringt.

Führung von Kammer in umkämpfter Hälfte

Trotz taktischen Umstellungen fanden die Gastgeber gut in die Partie hinein und bestimmten in den ersten Minuten die Partie. Die erste gute Möglichkeit verzeichneten jedoch die Gäste, der Abschluss landete aber knapp neben dem Kasten. Nach 25 Minuten traf Oliver Habring dann zur verdienten Führung für Kammer. Dennis Schönegger tanzte sich nach einem Gestocher vorm Strafraum durch und spielte dann zu Habring, der sich den Ball gut mitnahm und zum 1:0 vollendete. Mit der verdienten Führung ging die Heimmannschaft, bei nicht optimalen Platzbedingungen, in die Halbzeitpause.

Später Doppelschlag von Kammer

Nach einer Viertelstunde in Halbzeit zwei erzielten die Gäste etwas überraschend den Ausgleichstreffer. Christoph Ohler wurde bei einem Eckball aus den Augen gelassen und köpfte dann ohne Bedrängnis zum 1:1. Fast im Gegenzug konnte Kammer aber durch einen Elfmeter wieder in Führung gehen. Thomas Zilles verwandelte den Strafstoß zum 2:1. Danach blieb es ein offenes Spiel, wo beide Mannschaften jedoch nicht mehr allzu große Gelegenheiten hatten. Es dauerte bis in die Schlussphase, bis Kammer gleich doppelt jubeln konnte und das Derby für sich entschied. Robert Speer nahm den Ball nach einer Hereingabe super an und vollendete per Nachschuss, nachdem der erste Abschluss von Schwanenstadt noch abgewehrt werden konnte, zum 3:1. Zwei Minuten später traf dann noch Simon Sagerer nach einem Freistoß zum 4:1 und der endgültigen Entscheidung. Insgesamt ein verdienter Derbysieg für die Gastgeber mit einem schönen Abschluss vom Spiel, da Speer und Sagerer beide als Joker in ihrem letzten Heimspiel, da beide den Verein nach der Saison verlassen werden, noch ein Tor bejubeln konnten.

Jürgen Schobesberger, Trainer SK Kammer:

„Wir waren drückend und haben wenig zugelassen. Schwanenstadt hat spielerisch zwar guten Fußball gespielt, war im letzten Drittel aber ungefährlich. Wir haben die Chancen die wir gehabt haben gut genutzt und somit einen verdienten Sieg eingefahren.“

Die Besten: Dennis Schönegger und Oliver Habring (SK Kammer)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.