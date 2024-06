Dank Baltaoglu-Doppelpack: Sattledt feiert wichtigen Heimsieg im Kellerduell gegen Munderfing

Details Sonntag, 02. Juni 2024 12:21

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem ATSV Bamminger Sattledt und dem FC Munderfing im Rahmen der 29. Runde der Landesliga West in der Sattledter Voralpenkreuzarena vor rund 250 Zuseher:innen. Das gestrige Duell brachte für beide Seiten einiges an Brisanz mit sich, da sich die Sattledter im Vorfeld der Partie auf dem vorletzten Tabellenrang befanden, direkt nach den Gästen aus Munderfing. Mit einem Sieg hatten beide somit eine große Chance, um den Klassenerhalt einen Schritt näher zu kommen.

Viele Verwarnungen und ein Platzverweis in der ersten Hälfte

Zu Beginn der Partie waren die Gäste aus Munderfing die aktivere Mannschaft, die auch die ersten nennenswerten Chancen in der Partie auf seinen Seiten verbuchen konnte. Diese konnten zunächst nicht den Weg in das Tor der Gastgeber finden, die dann jedoch selber auch aktiver wurden und dies auch mit Erfolg. Hakan Baltaoglu wurde in der 12. Minute mit einem schönen Steckpass in Szene gesetzt und behielt im 1 gegen 1 Duell gegen den gegnerischen Keeper die Nerven und erzielte danach den Treffer zur 1:0 Führung für die Hausherren. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte verteilte der Schiedsrichter Ahmed Causevic mehrere Verwarnungen und in der 27. Minute dann auch einen Platzverweis an Michael Bauböck von Munderfing, der sich den gelben Karton zum zweiten Mal abgeholt hatte. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gab es dann keine nenneswerten Ereignisse mehr und die Gastgeber aus Sattledt gingen mit einer Führung im Rücken in die Pause.

Baltaoglu mackt den Deckel drauf

In der zweiten Hälfte hatten die Sattledter durch die Überzahl dann deutlich mehr Spielanteile gegen in Unterzahl ankämpfende Munderfinger. Diese gingen im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte trotz der Unterzahl nochmal ins Risiko, denn man wollte das Kellerduell keinesfalls verlieren. Sattledt konnte die riskante Vorgehensweise der Munderfinger in der 65. Minute jedoch für sich nutzen und einen gefährlichen Konter fahren. Diesen vollendete erneut Hakan Baltaoglu, der eiskalt vor dem gegnerischen Tor blieb und die Führung auf 2:0 erhöhte. Danach war die Messe in Sattledt gelesen und es fiel kein Treffer mehr, womit Sattledt einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen konnte.

Mario Grillmayr, Trainer Sattledt:

"Unter dem Strich war der Sieg heute durchaus verdient, da wir unsere Chancen einfach genutzt haben und den Sieg als Team auch mehr gewollt haben."

Spieler der Partie: Hakan Baltaoglu (ATSV Sattledt)

Details

