Gschwandt dreht Auswärtsspiel und besiegelt den letzten Tabellenplatz für St. Marienkirchen

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es im Rahmen der 29. Runde der Landesliga West zum Duell zwischen der SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b und der Union Unis Gschwandt in der Prem Arena in St. Marienkirchen vor rund 150 Zuseher:innen. Für die Gastgeber aus St. Marienkirchen war es ein sehr wichtiges letztes Heimspiel der Saison, da man unbedingt einen Punktgewinn brauchte, um eine Chance auf den direkten Klassenerhalt zu wahren.

Litzlbauer-Treffer gibt den Hausherren Hoffnung

Da die Gäste aus Gschwandt ihren Platz im oberen Tabellendrittel im Laufe der Saison gesichert hatten, war der Druck definitiv bei den Hausherren, die liefern mussten und dies auch taten. Nachdem die Gäste mit einem gefährlichen Lattenschuss die erste Chance der Partie hatten, erzielten dann die Gastgeber den ersten Treffer der Partie. Gabriel Litzlbauer übernahm in der 12. Minute die Verantwortung vor dem Punkt und verwanndelte einen Strafstoß zur 1:0 Führung für die St. Marienkirchner. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gestaltete sich die Partie ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Toren fielen allerdings keine mehr, weshalb die St. Marienkirchner mit einer Führung im Rücken in die Pause gingen.

Offener Schlagabtausch mit glücklichem Ende für Gschwandt

In der zweiten Hälfte sollte die Partie dann turbulenter werden. Miroslav Antonov ließ in der 51. Minute zwei Gegenspieler aussteigen und bugsierte das runde Leder anschließend gekonnt in die Maschen zum 1:1 Ausgleich für Gschwandt. Nur kurz danach war Andreas Gillesberger zur Stelle, der bei seinem Startelf-Comeback den Treffer zur 2:1 Führung in der 59. Minute erzählte, womit das Spiel plötzlich komplett gedreht war. Doch auch diese Führung sollte nicht lange halten. Die Hausherren aus St. Marienkirchen antworteten quasi im direkten Gegenzug und erzielten das 2:2 nach einem Konter durch Elias Zaki. In der letzten halben Stunde lieferten sich die Teams dann einen offenen Schlagabtausch, bei dem es Chancen auf beiden Seiten gab. In der 93. Minute waren es dann jedoch die Gäste aus Gschwandt, die mit ihrer letzten Chance doch noch den Treffer zum 3:2 durch Thomas Altmaninger erzielten, womit man einen Last-Minute-Sieg in St. Marienkirchen feiern konnte.

Michael Hintenaus, Sektionsleiter Gschwandt:

"Beide Mannschaften haben sich heute ein sehr spannendes, ausgeglichenes Spiel geliefert, bei dem wir uns durch unsere Effizienz in der Chancenauswertung letztendlich den Sieg verdient haben."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

