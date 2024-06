SV Gmunden beendet Meistersaison mit Remis gegen Bad Wimsbach

Der SV Gmundner Milch und der SK Bad Wimsbach lieferten sich am letzten Spieltag der Landesliga West ein spannendes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Die Zuschauer erlebten eine intensive Partie mit zahlreichen Chancen, zwei Platzverweisen und vier Toren.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann unter traumhaften Bedingungen in der Traunseestadt. Gmunden wollte mit einem Sieg die perfekte Heimbilanz der Saison abrunden. In der 6. Minute verzeichnete Dragan Calic den ersten Abschluss für die Keramikstädter, doch der Ball verfehlte das Ziel.

In der 11. Minute hatten die Gmundner die erste große Möglichkeit, als Ermin Durgutovic eine gute Kopfballchance hatte. Er sollte schließlich in der 20. Minute das erste Tor der Partie erzielen, als er den SV Gmundner Milch in Führung brachte. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn Bad Wimsbach drängte auf den Ausgleich.

Die Gäste kamen kamen durch Elvir Hadzic immer wieder gefährlich vor das Tor der Gmundner. Schließlich war es eben jener Hadzic, der in der 38. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1 markierte. Kurz vor der Halbzeit hatte Hadzic noch eine Chance durch einen Freistoß, der jedoch nicht das gewünschte Ergebnis brachte. Die erste Hälfte endete ausgeglichen und ließ auf eine spannende zweite Halbzeit hoffen.

Zwei Tore und zwei Platzverweise nach der Pause

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag. In der 48. Minute war es wieder Hadzic, der die Bad Wimsbacher mit seinem zweiten Tor des Tages mit 2:1 in Führung brachte. Die Partie wurde zunehmend hitziger, und beide Mannschaften suchten intensiv nach weiteren Treffern. Florian Spitzer und Sebastian Leitner sorgten auf Seiten der Gmundner für gefährliche Aktionen, doch es blieb zunächst beim 1:2.

Die Schlussphase der Partie war besonders ereignisreich. In der 83. Minute sah Gmundens Leon Cubrelji die Gelb-Rote Karte, was die Chancen der Gmundner erschwerte. Doch nur eine Minute später wurde die Partie durch eine Rote Karte für Bad Wimsbachs Raffael Seyr wieder ausgeglichen. Beide Teams spielten nun mit zehn Mann.

Der Meister erhielt in der 89. Minute einen Elfmeter zugesprochen, den Paul Gunst zum vielumjubelten Ausgleichstreffer verwandelte. Die Nachspielzeit von sieben Minuten war geprägt von weiteren Chancen. Valentin Harringer und Florian Spitzer versuchten es für die Hausherren, doch SKW-Keeper Seyr zeigte starke Paraden und verhinderte weitere Treffer. Mit dem Schlusspfiff endete die Partie schließlich 2:2.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer (3420 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.