SK Bad Wimsbach: "Hätten uns den Sieg gegen Gmunden gestern definitiv verdient"

Details Samstag, 08. Juni 2024 09:30

Nach einer starken Landesliga-Saison mussten der SK Schachner Bad Wimsbach am letzten Spieltag gegen den Meister SV Gmundner Milch in der letzten Runde der Landesliga West antreten. Dort sind die Bad Wimsbacher nur sehr knapp am Sieg vorbeigeschrammt, womit man denen Gmundnern die zweite Saisonniederlage hätte zufügen können. Ligaportal sprach danach mit Stefan Hochreiter, dem Obmann von Bad Wimsbach, über das Spiel und die Pläne und Ziele für die kommende Saison.

Ligaportal: Wie habt ihr es heute geschafft, den Meister aus Gmunden vor der Meisterfeier nochmals zum Rande der zweiten Saisonniederlage zu bringen?

Hochreiter: Ich glaube wir haben uns heute sehr schnell in Gmunden akklimatisiert, haben ihnen keine Chance zur Entfaltung gegeben. Trotz dem frühen Gegentreffer sind wir sehr gut zurückgekommen und haben das Heft in Hand genommen, wodurch wir uns zunächst den Ausgleich und danach auch die Führung klar verdient haben. Das 2:2 war am Ende nicht wirklich verdient, da war der Schiedsrichter auch ein wenig überfordert, aber es ist wie es ist und wir haben den Gmundnern die Meisterfeier dann doch nicht ganz versalzen. Der bitterste Teil des heutigen Abends war jedoch leider die Verletzung von Elvir Hadzic, bei dem momentan der Verdacht auf einen Kreuzbandriss besteht.

Ligaportal: Zunächst gute Besserung an Elvir! Ihr seid momentan noch Vizemeister und habt eine sehr gute Saison absolviert, gibt es scåhon erste Neuzugänge zu verbuchen?

Hochreiter: Da möchte ich momentan noch nicht zu viel verraten, da einige Gespräche momentan noch laufen. Ich glaube jedenfalls, dass wir für die nächste Saison wieder gut aufgestellt sind und in 1-2 Wochen wissen wir da sicher mehr.

Ligaportal: Wenn Gmunden nächste Saison weg ist, habt ihr einen starken Konkurrenten weniger. Wie sehen dann die Ziele für die kommende Saison aus?

Hochreiter: Unser Ziel wird schon die Top 5 der Liga sein. Wie es nächste Saison wird, wird sich dann zeigen. Es gibt 30 Spiele, wir haben eine 16er Liga und sicher auch andere Teams, die vorne mitspielen wollen, wenn ich an Andorf, Grieskirchen und Pettenbach denke, aber wir wollen natürlich genauso dabei sein und eine spannende Saison haben.

