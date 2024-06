Größter Erfolg der Vereinsgeschichte! Der SV Schalchen darf sich nach Kantersieg gegen den SK Schärding Vizemeister der Landesliga West nennen

Details Samstag, 08. Juni 2024 23:14

Im Rahmen der 30. und somit letzten Runde der Landesliga West kam es Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Schalchen und dem SK Schärding. Auf Seiten der Hausherren war die Ausgangsituation klar. Mit einem Sieg konnte man am SK Bad Wimsbach vorbeiziehen und sich für eine ohnehin außergewöhnliche Saison mit dem Vizemeistertitel belohnen. Somit war dieses Spiel vor allem für die Heimischen von größter Bedeutung.

Auftakt (nicht) nach Maß

In diesem so wichtigen Spiel für den SV Schalchen begann diese Partie mit einem regelrechten „Worst Case“ Szenario. Nach einem individuellen Fehler des Schlussmanns der Hausherren nutzte Felix Brandmayer diese Situation aus und stellte auf 1:0 für den SK Schärding. Somit alles andere als ein Auftakt nach Maß für die Hausherren. Der SV Schalchen brauchte gut 20 Minuten, um so richtig in dieses Spiel reinzukommen. Eine gewisse Verunsicherung und Nervosität war den Heimischen aufgrund der Ausgangsituation anzumerken.

Höheres Pressing trägt Früchte

Nachdem man den Gegner nach gut 20 Minuten früher unter Druck setzte, konnte man auch höhere Ballgewinne für sich verbuchen. Einen solchen nutzte Jonas Weger, nachdem er den Ball in der gegnerischen Hälfte eroberte, und erzielte den Ausgleichstreffer. Lediglich fünf Minuten später legte der SV Schalchen nach. Nachdem Christoph Friedl freigespielt wurde, setzte sich dieser im 1 gegen 1 gegen die Defensive durch und erzielte nach platziertem Abschluss den Führungstreffer für seine Mannschaft. Die Hausherren hatten in dieser Phase des Spiels scheinbar alles im Griff. Dennoch sollten die Gäste in der ersten Hälfte nochmal zurück ins Spiel kommen. In Minute 42 erzielte der SK Schärding in Person von Josef Poucek den 2:2 Ausgleichstreffer. Nach einem Eckball ging das Spielgerät nicht weniger als zweimal ans Aluminium und wurde in letzter Instanz von Poucek ins Tor befördert.

Hausherren überrollen Schärding

In der Kabine wurden scheinbar die richtigen Worte von Trainer Robert Pessentheiner gefunden. Seine Mannschaft kam regelrecht furios aus der Kabine und machte kurzen Prozess mit dem SK Schärding. Bereits in Minute 46 erzielte Jonas Weger nach schönem Kombinationsspiel seinen zweiten Treffer des Tages und somit die 3:2 Führung. Bereits fünf Minuten später legte man auf Seiten der Hausherren nach und baute die Führung aus. Nach idealem Tiefpass auf Martin Repa, blieb der Stürmer eiskalt und überhob den Schlussmann des SK Schärding zum 4:2. Man merkte den Hausherren an, dass dieser Treffer ein regelrechter Befreiungsschlag war. Der SV Schalchen spielte in der zweiten Halbzeit groß auf und erarbeitete sich eine Chance um die andere. Treffer sollte vorerst aber keiner mehr fallen.

Geschichten die der Fußball schreibt

In Minute 86 sollte ein ohnehin unglaublich erfolgreicher Fußballnachmittag für den SV Schalchen noch emotionaler werden. Landing Goudiaby erzielte in seinem vorerst letzten Karrierespiel das 5:2 und krönte somit einen Tag, der ihm persönlich, aber vor allem dem SV Schalchen ewig in Erinnerung bleiben wird. Die Hausherren belohnen sich mit diesem 5:2 Sieg für eine herausragende Saison und können den Vizemeistertitel in der Landesliga West feiern.

Robert Pessentheiner, Trainer SV Schalchen:

„Das ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Solche Dinge passieren nicht per Zufall. Das hat sich die Mannschaft über die ganze Saison hart erarbeitet und zu 100 Prozent verdient. Ich möchte meiner Mannschaft und dem gesamten Verein zu dieser außergewöhnlichen Leistung gratulieren!“

Die Besten: Pauschallob! Herausragend: Landing Goudiaby!

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.