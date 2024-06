Pettenbach/Grünau gewinnt Regenschlacht gegen Kammer

Details Sonntag, 09. Juni 2024 11:32

Im Rahmen des letzten Spieltags der Landesliga West kam es am Samstagabend zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG Pettenbach/Grünau und dem SK UEBEX Led Kammer. Es ist ein Nachbarduell in der Tabelle – Platz sieben trifft auf Platz acht. Während bei Pettenbach/Grünau etwas die Luft heraus ist und man die letzten drei Spiele allesamt verloren hatte, konnte Kammer die letzten zwei Spiele gewinnen und ist insgesamt schon fünf Spiele ungeschlagen. Das Hinspiel gewann Pettenbach/Grünau auswärts mit 3:1.

Hausherren nehmen das Zepter in die Hand

Die Gastgeber starteten sehr gut in die Partie hinein und gingen bereits nach sieben Minuten in Führung. Nach einer klasse Einzelaktion von David Klausriegler, der drei Gegenspieler stehen ließ und danach überlegt zu Tobias Riedler legte, musste dieser den Ball nur noch ins leere Tor hineinschieben. Wenige Minuten später lief Riedler allein aufs Tor zu, scheiterte jedoch am Schlussmann der Gäste. Pettenbach/Grünau überließ Kammer das Spiel und lauerte immer wieder auf Umschaltmomente, die sie dann auch gut zu Ende spielten und so immer wieder Möglichkeiten hatten die Führung zu erhöhen. Nach rund 40 Minuten erhöhte Stefan Prielinger, der die Hausherren in diesen Sommer verlässt und sein letztes Spiel für Pettenbach/Grünau bestritt, per Elfmeter auf 2:0. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit nur eine gute Chance durch eine Standardsituation und waren die ersten 45 Minuten kaum gefährlich. Mit einem verdienten 2:0 für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Spielunterbrechung durch Starkregen

Durch starken Regen blieb die zweite Hälfte ohne nennenswerte Möglichkeiten. Zwölf Minuten vor Schluss wurde wegen des starken Regens und durch den Ausfall der Flutlichtanlage die Partie sogar für eine halbe Stunde unterbrochen. Danach wurde das Spiel von beiden Seiten einfach nur noch zu Ende gespielt und es blieb beim 2:0 für die Hausherren, die, durch eine starke erste Hälfte, verdient das letzte Spiel der Saison für sich entscheiden konnten.

Rainer Kührer, Trainer SPG Pettenbach/Grünau

„Es war insgesamt ein verdienter Sieg. Wir sind defensiv kompakt gestanden und haben aus Umschaltmomenten, die unsere Stärke sind, offensiv richtig guten Fußball gespielt. Es war eine kompakte Mannschaftsleistung, jeder hat das gespielt, was er kann und sein Potenzial abgerufen. Für Klausriegler war es das erste Spiel nach einer mehrwöchigen Verletzungspause und er war direkt der beste Spieler auf dem Platz. Auch noch ein großes Dankeschön an die vielen ehrenamtlichen Helfer, die ein ganzes Jahr im Hintergrund werkeln – ohne die wäre das Ganze nicht möglich.“

Die Besten SPG Pettenbach/Grünau: David Klausriegler

