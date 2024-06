Schwanenstadt und Grieskirchen beenden die Saison mit einem gerechten Remis

Details Sonntag, 09. Juni 2024 12:10

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Schwanenstadt 08 und dem SV Pöttinger Grieskirchen im Rahmen der 30. Runde der Landesliga West im Schwanenstädter AXIANS Stadion vor rund 200 Zuseher:innen. Für die Hausherren aus Schwanenstadt ging es beim gestrigen Spiel um einen erfolgreichen Abschluss der Saison, in der man als Aufsteiger die Klasse halten konnte. Für die Grieskirchner ging es ebenfalls nur noch um einen versöhnlichen Saisonabschluss, die man idealerweise auf dem 6. Platz abschließen konnte.

Schwanenstadt mit mehr Spielanteilen in der ersten Hälfte

Nachdem die Schwanenstädter zuletzt eine 4:1 Pleite in Kammer kassiert haben, wollte man natürlich nochmals eine Reaktion vor heimischen Publikum zeigen. Dies gelang in der Anfangsphase der Partie auch sehr gut, da die Hausherren klare Vorteile im Ballbesitz hatten. Die Torchancen ließen allerdings lange auf sich warten, da man den Ballbesitz zunächst noch nicht in gefährliche Chancen oder Tore ummünzen konnte gegen bislang harmlose Grieskirchner. Gegen Ende der ersten Hälfte kamen die Gastgeber dann jedoch zu mehr Chancen und man hätte sich eine Führung durchaus verdient gehabt, doch man scheiterte entweder am gegnerischen Keeper oder an sich selbst, womit es mit einem 0:0 Remis in die Halbzeitpause ging.

Blazekovic rettet den Gastebern den Punkt

In der zweiten Hälfte kamen dann die Gäste aus Grieskirchen langsam besser in die Partie und das Spiel wurde ausgeglichener. Man wurde zunehmend aktiver in der Offensive und konnten den Hausherren dann auch zeigen, wie man seine Chancen in Tore ummünzt. Tobias Winkler erzielte in der 71. Minute mit einem platzierten Schuss ins lange Eck den ersten Treffer des Spiels und somit auch den Führungstreffer der Gäste, die in der zweiten Hälfte eine bessere Leistung zeigen konnten. Die Schwanenstädter mussten den Rückstand erstmals verarbeiten, doch man gab sich nicht auf und kämpfte bis zum Schluss, was dann auch noch belohnt werden sollte. In der 92. Minute bekamen die Hausherren nämlich einen Strafstoß zugesprochen. Borna Blazekovic übernahm die Verantwortung vor dem Punkt und verwandelte den Elfmeter souverän zum glücklichen, aber verdienten Ausgleich.

Michael Stallinger, Co-Trainer Schwanenstadt:

"In Summe ist das Unentschieden ein faires Ergebnis, da wir in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft waren und uns am Ende trotz dem Rückstand noch zurückgekämpft haben."

