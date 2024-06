Witzeneder entscheidet per Doppelpack Partie gegen Exclub – Esternberg gewinnt gegen Andorf/Sigharting

Details Sonntag, 09. Juni 2024 12:56

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der Landesliga West beim Saisonabschluss zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Leithner Bau Esternberg und der SPG FC Illumina Andorf/Sigharting. Beide Mannschaften befinden sich in bestechender Form und wollen ihre Ungeschlagen-Serie weiter ausbauen und auch am letzten Spieltag noch gewinnen. Das Hinspiel gewann Andorf/Sigharting zu Hause knapp mit 1:0 und auch in diesem Spiel wird eine enge Partie erwartet.

Führungstreffer kurz vor der Halbzeitpause

Die Gastgeber starteten gut in die Partie hinein und hatten nach rund zehn Minuten direkt die erste gute Möglichkeit, der Ball landete letztlich jedoch nur am Aluminium. Kurze Zeit später gab es die nächste gefährliche Chance, dieses Mal konnte Andorfs Schlussmann den Ball aber entschärfen und es blieb weiterhin beim 0:0. In den ersten 45 Minuten war es ein Hin und Her und beide Teams spielten munter nach vorne. Kurz vor dem Pausenpfiff führte Esternberg einen Standard schnell auf Sebastian Witzeneder aus, der sich den Ball im Sechzehner annahm und dann mit dem zweiten Kontakt platziert ins rechte Eck vollendete – sehr schönes Tor zum 1:0 mit dem es auch in die Halbzeitpause ging.

Zwei Treffer in zwei Minuten

Die Gäste kamen gut aus der Pause heraus und waren in Halbzeit zwei nun die Mannschaft, die mehr vom Spielgeschehen hatte. Es dauerte 20 Minuten, bis man sich für den Mehraufwand belohnte und das 1:1 erzielen konnte. Nach einer Flanke von der linken Seite kam Ivan Grabovac aus fünf Metern völlig frei zum Abschluss und vollendete mit dem Kopf zum Ausgleich, der zu diesem Zeitpunkt auch verdient gewesen war. Das Spiel drohte Esternberg jetzt zu kippen, da Andorf/Sigharting die bisher deutlich bessere Mannschaft in der zweiten Spielhälfte war. Nur eine Minute nach dem Ausgleich schaffte Esternberg etwas überraschend die erneute Führung. Wieder war es Witzeneder, der zuvor viele Jahre bei den Gästen kickte, der die Hausherren in Führung brachte. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld war es ein Traumpass von Marko Kovjenic auf Witzeneder, der aus 20 Metern trocken zum 2:1 vollendete. Danach flachte die Partie etwas ab, auch da Esternberg kompakter wurde und sich auf die Defensive konzentrierte. Andorf/Sigharting versuchte folglich viel mit hohen, weiten Bällen zu agieren, die meistens aber zu unpräzise waren und ins Leere gingen. Schlussendlich endete die Partie mit 2:1, da die Gäste zu wenig für den Ausgleich taten.

Florian Maier, Co-Trainer Union Esternberg:

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir hatten ähnlich viele Chancen wie Andorf, wir waren aber einfach effizienter. Für Witzeneder freut es mich besonders für den starken Auftritt gegen seinen Exverein.“

Die Besten Union Esternberg: Sebastian Witzeneder

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.