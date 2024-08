SPG Pettenbach/Grünau feiert knappen Auftaktsieg gegen starke Schwanenstädter

Details Freitag, 02. August 2024 23:00

Am heutigen Freitagabend duellierten sich die SPG Pettenbach/Grünau und der SC Schwanenstadt 08 im Rahmen des ersten Spiels der neuen Landesliga West Saison 24/25. Für die Gäste aus Schwanenstadt war der heutige Freitag der Startschuss in das zweite Landesligajahr, nachdem man in der Vorsaison die Klasse mit Bravour halten konnte. Dies soll auch in dieser Saison wieder gelingen, allerdings hatte man mit Pettenbach einen durchaus fordernden Gegner zu bespielen.

Frühe Führung für die Pettenbacher

Das Spiel begann unter optimalen Wetterbedingungen und die Zuschauer wurden bereits vor dem Anpfiff auf ein spannendes Derby eingestimmt. Die ersten Minuten des Spiels waren von vorsichtigem Abtasten geprägt, wobei beide Teams versuchten, die Kontrolle über das Mittelfeld zu gewinnen.

In der 13. Minute gelang der Heimmannschaft der Durchbruch: Ein starker Ballgewinn von Pühringer im Mittelfeld leitete den Angriff ein. Der Ball wurde schnell nach links zu Riedler gespielt, der eine präzise Flanke in den Rücken der Abwehr schlug. Maximilian Graef nutzte die Gelegenheit und verwandelte eiskalt zum 1:0 für die SPG Pettenbach/Grünau.

Die Pettenbacher blieben nach der Führung am Drücker und kombinierten sich immer wieder gefährlich vor das Tor der Gäste. Steininger konnte in der 16. Minute eine scharfe Flanke in den Strafraum bringen, jedoch verpassten sowohl Freund als auch Feind den Ball. Ein weiterer Eckball in der 28. Minute brachte ebenfalls nichts ein, obwohl es zu einem wilden Gestochere im Strafraum kam.

Hart umkämpfte Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für die Schwanenstädter. Rizvanovic schob den Ball nach einem schnellen Angriff über die linke Seite knapp am Tor vorbei. Die Gäste erhöhten den Druck und versuchten alles, um den Ausgleich zu erzielen. Ein umstrittener Abseitsentscheid gegen die Pettenbacher in der 67. Minute sorgte für Unmut bei den Heimfans.

In der 77. Minute setzten die Almtaler zu einem gefährlichen Konter an. Weinzirl setzte sich auf der rechten Seite durch und spielte den Ball auf Pühringer, dessen Schuss jedoch knapp über die Latte ging. Die Fans der SPG Pettenbach/Grünau mussten weiter um den knappen Vorsprung bangen gegen stark aufspielende Schwanenstädter, die sich jedoch nicht belohnen konnten.

In den letzten Minuten des Spiels wurde es noch einmal hektisch. Der Schiedsrichter ordnete fünf Minuten Nachspielzeit an, in denen es zu einer weiteren Verletzungspause kam. Die harte Spielweise der Schwanenstädter führte zu mehreren Unterbrechungen und ließ keinen Spielfluss mehr zu.

Nach 94 Minuten ertönte schließlich der Schlusspfiff und die SPG Pettenbach/Grünau konnte ihren knappen 1:0-Sieg feiern. Die Mannschaft zeigte eine starke Defensivleistung und verteidigte die frühe Führung mit viel Einsatz und Leidenschaft. Die Zuschauer in der ROBEX-Arena bedankten sich bei ihrem Team mit lautstarkem Applaus.

Franz Kremsmayr, sportlicher Leiter Pettenbach:

"Der Sieg war heute insbesondere im Hinblick auf die zweite Hälfte durchaus glücklich für uns. Schwanenstadt hat uns sehr gefordert und wir müssen uns in den nächsten Wochen auf alle Fälle steigern, freuen uns allerdings trotzdem über den Auftaktsieg."

Landesliga West: Pettenbach/Grünau : Schwanenstadt - 1:0 (1:0)

13 Maximilian Graef 1:0

