Dominik Raab schießt SK Bad Wimsbach zum knappen Sieg gegen ATSV Sattledt

Zum Saisonauftakt in der Landesliga West sicherte sich der SK Bad Wimsbach einen knappen 1:0-Sieg gegen ATSV Sattledt. Die Entscheidung fiel erst in den letzten Minuten des Spiels, als Dominik Raab für die Bad Wimsbacher traf und seinem Team damit die ersten drei Punkte der Saison bescherte. Das Match blieb über weite Strecken torlos und bot den Zuschauern ein taktisch geprägtes Duell, das erst in der Schlussphase entschieden wurde.

Erste Halbzeit: Taktisches Geplänkel ohne Tore

Mit dem Anpfiff um 19:30 Uhr begann die Partie zwischen dem SK Bad Wimsbach und ATSV Sattledt. Beide Mannschaften starteten vorsichtig und fokussierten sich zunächst auf eine stabile Defensive. Während die Bad Wimsbacher versuchten, das Spielgeschehen zu kontrollieren, gelang es den Sattledtern, die Räume eng zu machen und die Angriffe des Gegners frühzeitig zu unterbinden.

Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und wenigen Torchancen. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, sodass es zu keinen nennenswerten Höhepunkten kam. Die Defensivreihen standen stabil und ließen den Offensivkräften nur wenig Raum zur Entfaltung. So endete die erste Hälfte torlos, ohne dass sich eine Mannschaft einen klaren Vorteil erspielen konnte.

Entscheidung in der Schlussphase

Auch in der zweiten Halbzeit setzte sich das Bild eines ausgeglichenen Spiels fort. Beide Teams kamen hochmotiviert aus der Kabine und bemühten sich, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Die Bad Wimsbacher erhöhten den Druck und versuchten, durch gezielte Offensivaktionen die Abwehr der Sattledter zu knacken. Doch die Gäste verteidigten weiterhin konsequent und ließen nur wenige klare Chancen zu.

Erst in der Schlussphase sollte das Spiel seine entscheidende Wende nehmen. In der 86. Minute gelang es Dominik Raab, den Ball im Netz zu versenken und damit das 1:0 für den SK Bad Wimsbach zu erzielen. Es war der erlösende Treffer für die Hausherren, die bis dahin vergeblich auf das Führungstor gedrängt hatten. Die Sattledter versuchten in den verbleibenden Minuten, noch einmal alles nach vorne zu werfen, doch die Defensive der Bad Wimsbacher hielt stand.

Jürgen Schatas, Trainer SK Bad Wimsbach:

„Es war ein hart verdienter Sieg. Wir waren die etwas bessere Mannschaft und haben in der ersten Halbzeit zwei bis drei hundertprozentige Möglichkeiten liegen gelassen. Sattledt hat jedoch gut verteidigt und uns mit langen Bällen oftmals in Verlegenheit gebracht. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so aktiv nach vorne, konnten aber kurz vor Schluss noch das Tor erzielen. Spielerisch war es von uns nicht sehr stark, es war eine typische erste Partie, alles ein bisschen verkrampft und zögerlich. Im Endeffekt muss man dann zufrieden sein, dass man am Schluss dieses entscheidende Tor gemacht hat.“

Die Besten SK Bad Wimsbach: Leon Winitzky

Landesliga West: Bad Wimsbach : Sattledt - 1:0 (0:0)

86 Dominik Raab 1:0

