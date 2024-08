5:0! SPG Munderfing/Pfaffstätt gerät in Kammer unter die Räder

Der SK Kammer feierte am Samstagnachmittag einen beeindruckenden 5:0-Sieg gegen die SPG Munderfing/Pfaffstätt in der Auftaktrunde der Landesliga West. Die Kammerer zeigten eine solide Leistung und ließen der im Sommer neu gegründeten Spielgemeinschaft nur in Halbzeit 1 zahlreiche Chancen. Nach einer knappen Pausen-Führung ließen es die Hausherren im zweiten Durchgang schlussendlich krachen und feierten einen Kantersieg, der allerdings zu hoch ausfiel.

Pointinger bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Bereits nach 16 Minuten konnten die Heimischen das erste Mal jubeln. Daniel Gruber setzte sich auf der linken Seite stark durch und brachte den Ball scharf in die Mitte, wo der eingelaufene Moritz Pointinger das Leder hinter die Linie grätschte. Damit stand es 1:0 für die Kammerer, die von Beginn an das Spiel dominierten.

Peter Erlach, Trainer der Munderfinger, fasst die erste Hälfte wie folgt zusammen: "Wir waren in der ersten Hälfte definitiv die gefährlichere Mannschaft. Wir hatten 4-5 gefährliche Chancen und hätten uns die Führung auf alle Fälle verdient gehabt. Dann ist uns ein individueller Fehler passiert, den Kammer eiskalt ausgenutzt hat und dann mit dem ersten Schuss direkt das Tor zur 1:0 Führung erzielt hat, was für uns natürlich maximal bitter ist. Davor haben wir nichts zugelassen, sind super gestanden, haben super verteidigt und kassieren dann diesen unglücklichen Treffer."

Kammer legt vier Tore nach

Nach dem Seitenwechsel drängte der SK Kammer auf die Entscheidung. In der 48. Minute hatten die Munderfinger Glück, als ein SPG-Verteidiger den Ball an die eigene Querlatte köpfte. Doch in der 59. Minute war es dann soweit: Nach einem Corner von Daniel Gruber köpfte Markus Gruber zum 2:0 ein. Dieses Tor kam wie aus dem Nichts, da sich das Spielniveau seit der ersten Halbzeit nicht gesteigert hatte.

Nach diesem Treffer im Rücken legte der SK nach und sorgte für die Vorentscheidung. In der 72. Minute gelang Daniel Gruber ein Traumtor, als er den Ball von der Seitenlinie mithilfe des Windes ins Kreuzeck schlenzte – ein wahres Kunststück, das den Spielstand auf 3:0 erhöhte. Während die Kammerer nun das Geschehen auf dem Platz bestimmten, setzte Regen ein, was jedoch den Spielfluss nicht beeinträchtigte.

In der 82. Minute konnte Sagerer auf 4:0 erhöhen, bevor Daniel Gruber in der 85. Minute mit einem weiteren Treffer zum 5:0 den Schlusspunkt setzte. Bei diesem Tor zeigte Pointinger erneut seine Klasse, als er den Ball durch die Abwehr hindurch zu Gruber spielte, der den Torwart umkurvte und sicher verwandelte. Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem klaren 5:0 für den SK Kammer. Die Gastgeber zeigten eine beeindruckende Leistung und feierten einen eher überraschend hohen Heimsieg.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter HochUndWeitBringtSicherheit (525 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter HochUndWeitBringtSicherheit mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.