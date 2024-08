Union Gschwandt feiert gegen dezimierten Aufsteiger souveränen 3:0-Auswärtssieg

In der ersten Runde der Landesliga West traf die SPG Raiffeisen Utzenaich/Antiesenhofen auf die Union Unis Gschwandt. Das Spiel, das in der Anfangsphase durch Verletzungsunterbrechungen geprägt war, endete mit einem klaren 3:0-Sieg der Gäste. Die Union wusste die numerische Überzahl zu nutzen - Utzenaichs Alexander Sickinger sah in Halbzeit eins Rot - und feierte am Ende einen souveränen Sieg.

Umkämpfte erste Halbzeit - Sickinger sieht Rot

Das Spiel wurde um 18 Uhr angepfiffen und die Heimelf aus Utzenaich/Antiesenhofen trat in schwarzen Trikots an, während die Gäste ganz in rot spielten. Bereits in der siebten Minute war das Spiel von Verletzungsunterbrechungen geprägt. Die Union zeigte sich in den ersten Minuten als das etwas bessere Team.

Der Aufsteiger fand jedoch schnell ins Spiel und konnten sich in der 14. Minute erstmals gefährlich in Szene setzen. Ein guter Spielzug der SPG endete jedoch mit einem Schuss, der zur Ecke geklärt wurde. Ab der 17. Minute agierten die Utzenaicher auf Augenhöhe mit den Gästen. Trotz eines verstärkten Drucks der Gschwandter ab der 30. Minute gelang es beiden Mannschaften nicht, die Abwehrreihen zu durchbrechen. Die entscheidende Wende ereignete sich in der 34. Minute, als Alexander Sickinger nach einem heftigen Einsteigen die rote Karte sah und die Utzenaicher damit in Unterzahl weiterspielen mussten. In der Folge dominierte Gschwandt das Spiel, konnte jedoch in der ersten Halbzeit keinen Treffer erzielen. Nach zwei Minuten Nachspielzeit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Gäste stellen mit Doppelschlag Weichen auf Sieg

Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine und die Gäste übernahmen sofort wieder die Initiative. Doch die Abwehr der Utzenaicher stand zunächst noch stabil. Dies änderte sich in der 56. Minute, als Thomas Altmaninger nach einem Gestochere im Strafraum den Führungstreffer für die Union erzielte. Nur drei Minuten später erhöhte Florian Mairhofer mit einem herrlichen Rechtschuss auf 0:2 und brachte die Gschwandter damit in eine komfortable Position.

Die Überlegenheit der Gäste war nun deutlich zu spüren. Die Utzenaicher hatten Mühe, aus ihrer eigenen Hälfte herauszukommen, und trotz aller Bemühungen schien das Spiel zunehmend in eine Richtung zu laufen.

In den letzten Minuten des Spiels sicherte die Union Gschwandt ihren verdienten Sieg. Miroslav Antonov besiegelte in der 90. Minute mit seinem Treffer zum 0:3 das Endergebnis. Nach einer dreiminütigen Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Oberhuber die Partie ab und die Union Gschwandt konnte drei wichtige Punkte zum Saisonauftakt einfahren.

Für die SPG Raiffeisen Utzenaich/Antiesenhofen war es ein harter Start in die neue Saison, der durch die frühe Unterzahl noch schwieriger wurde. Die Gschwandter hingegen zeigten sich vor allem in der zweiten Halbzeit als das stärkere Team und konnten verdient den Sieg für sich verbuchen.

