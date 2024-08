Munderfing/Pfaffstätt nach bitterer Niederlage: "Das Ergebnis widerspiegelt das Spiel leider überhaupt nicht"

Details Sonntag, 04. August 2024 10:35

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es im Rahmen der ersten Runde der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG Munderfing/Pfaffstätt und dem SK UEBEX LED Kammer vor einem Publikum von rund 450 Zuseher:innen auf dem Sportplatz in Kammer. Nachdem sich Munderfing in der letzten Saison knapp vor dem Abstieg in die Bezirksliga retten konnte, wollte man nun in eine sorgenfreiere Saison starten - dabei stand mit Kammer jedoch ein starker Auftaktgegner im Weg, der einen deutlichen Sieg einfahren konnte, welcher jedoch deutlich zu hoch ausfiel.

Viel Pech für Munderfing in der ersten Hälfte

Ligaportal sprach mit beiden Vereinen über das Spiel. Beide Seiten teilen hierbei die Meinung, dass das Ergebnis zu hoch ausfiel. Peter Erlach, Trainer der Munderfinger, fasst die erste Hälfte wie folgt zusammen:

"Wir waren in der ersten Hälfte definitiv die gefährlichere Mannschaft. Wir hatten 4-5 gefährliche Chancen und hätten uns die Führung auf alle Fälle verdient gehabt. Dann ist uns ein individueller Fehler passiert, den Kammer eiskalt ausgenutzt hat und dann mit dem ersten Schuss direkt das Tor zur 1:0 Führung erzielt hat, was für uns natürlich maximal bitter ist. Davor haben wir nichts zugelassen, sind super gestanden, haben super verteidigt und kassieren dann diesen unglücklichen Treffer."

Kammer mit gnadenloser Effizienz

Nachdem die Munderfinger den bitteren Treffer kassiert hatten, war zunächst noch alles offen und das Spiel hätte in beide Richtungen gehen können. Bernhard Danner, Sektionsleiter von Kammer, beschreibt das Spiel wie folgt:

"Die erste Halbzeit war bis zu unserem Treffer schwierig für uns. Der Treffer gab uns jedoch einen Aufschwung und das Spiel wurde ausgeglichener. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann gesteigert und waren das bessere Team, womit der Sieg auch in Ordnung geht - in dieser Höhe war er jedoch nicht verdient."

Durch den Treffer von Markus Gruber in der 63. Minute sind die Gäste aus Munderfing schlussendlich eingeknickt und man musste in der Schlussphase drei weitere Treffer hinnehmen, was auch Trainer Peter Erlach ärgert:

"Auch beim zweiten Treffer haben wir uns mit einem individuellen Fehler selbst geschlagen. Mit dem Tor war das Spiel leider entschieden. Danach haben wir einfach das Selbstvertrauen verloren und konnten uns nicht mehr aufraffen. Wir haben dann auch noch mehr riskiert, was dann ein Schuss ins Knie war. Aus einem sehr guten Spiel ist schlussendlich ein sehr einseitiges Ergebnis geworden."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.