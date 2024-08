Spannendes Duell: FC Hertha Wels Juniors siegen knapp gegen Schärding

Details Sonntag, 04. August 2024 10:44

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen den FC Hertha Wels Juniors und dem SK Waizenauer Schärding im Rahmen der ersten Runde der Landesliga West. Der Liga-Neuling aus Wels hatte mit den Schärdingern direkt eine harte Nuss zu knacken zum Auftakt in die neue Spielzeit. Die Zuschauer in Wels bekamen eine spannende Partie geboten, in der es ordentlich zur Sache ging.

Frühe Führung für Schärding

Kaum war der Anpfiff ertönt, zeigten beide Mannschaften, dass sie hochmotiviert in die neue Saison gestartet sind. Bereits in der 14. Minute konnte der SK Schärding/ATSV den ersten Treffer des Spiels erzielen. Attila Gábor Soós setzte sich gekonnt gegen die Abwehr der Welser durch und brachte die Schärdinger mit 1:0 in Führung. Ein Schock für die Gastgeber, die nun gezwungen waren, frühzeitig in die Offensive zu gehen. Die Herthaner ließen sich jedoch nicht beirren und kämpften sich allmählich zurück ins Spiel. Ihre Bemühungen sollten schließlich kurz vor der Halbzeitpause belohnt werden. In der 45. Minute war es Muhammed Yigit, der den Ausgleich für die FC Hertha Wels Juniors erzielte. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem gegnerischen Torwart keine Chance und sorgte für den 1:1-Halbzeitstand. Beide Teams gingen mit diesem Zwischenstand in die Kabinen und hatten nun 45 Minuten Zeit, ihre Strategien für die zweite Hälfte anzupassen.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. Nur zehn Minuten nach Wiederanpfiff konnten die Welser erneut jubeln. In der 55. Minute war es Batuhan Peker, der die Gastgeber mit einem wunderschönen Treffer mit 2:1 in Führung brachte. Die Herthaner hatten das Spiel gedreht und zeigten nun, dass sie gewillt waren, den Sieg nach Hause zu bringen. Doch damit nicht genug: Nur sechs Minuten später, in der 61. Minute, war es Ihsan Furuncu, der die Führung der Welser weiter ausbaute. Mit seinem Tor zum 3:1 schien das Spiel zugunsten der Gastgeber entschieden. Aber auch die Schärdinger zeigten Moral und kämpften sich zurück ins Spiel.

In der 66. Minute erzielte Adam Kozselka den Anschlusstreffer zum 3:2 und machte die Partie noch einmal spannend. Die Spannung blieb jedoch nicht lange, da die Schärdinger in der 79. Minute noch einen Platzverweis hinnehmen mussten, wodurch sie in der Schlussphase mit zehn Mann gegen souverän aufspielende Welser ankämpfen mussten. Die Welser konnten sich schlussendlich über drei wichtige Punkte zum Saisonauftakt freuen, während der SK Schärding/ATSV trotz einer kämpferischen Leistung leer ausging.

Reinhard Furtner, Trainer Hertha Wels Juniors:

"Grundsätzlich sind wir gut in das Spiel hineingestartet. Schärding hat auf eine kompakte Defensive gesetzt und auf Umschaltmomente gelauert. Das erste Gegentor war für uns dann natürlich bitter. Nachdem wir in der ersten Hälfte noch einige Chancen liegen lassen haben, konnten dann jedoch noch den Ausgleich vor der Pause erzielen. In der zweiten Hälfte kamen wir dann besser in die Partie und haben gezeigt, was wir können. Wir sind auf alle Fälle sehr zufrieden mit dem Sieg zum Auftakt, wissen aber auch, dass wir noch einiges verbessern können."

Landesliga West: FC Hertha Wels Juniors : SK Schärding/ATSV - 3:2 (1:1)

66 Adam Kozselka 3:2

61 Ihsan Furuncu 3:1

55 Batuhan Peker 2:1

45 Muhammed Yigit 1:1

14 Attila Gábor Soós 0:1

