Umstrittenes Tor beschert Esternberg/St. Roman Remis gegen den Aufsteiger aus Neuhofen

Am Samstagnachmittag duellierten sich der USV Neuhofen/I. und die SPG Esternberg/St. Roman zum Saisonauftakt in der Landesliga West (OÖ). Die Partie endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden, das vor allem in der zweiten Halbzeit zahlreiche spannende Momente und zwei entscheidende Tore bot.

Torlose erste Hälfte

Bereits in der zweiten Minute hatten die Gäste aus Esternberg ihre erste Aktion, allerdings endete diese im Strafraum mit einem Foul des Stürmers. Beide Mannschaften versuchten es immer wieder mit Steilpässen, doch die neu formierte Verteidigung der Neuhofner stand sicher und klärte mehrfach. Die Hausherren hatten in der 13. Minute ihre erste große Chance durch Alexander Karl, der nach einem gut herausgespielten Angriff knapp über das Tor zielte. Auch die Gäste kamen in der 17. Minute zu einer guten Gelegenheit, als ein flacher Schuss nur knapp am langen Eck vorbeiging. In der 39. Minute vereitelte Paul Krizek im Tor der Neuhofner eine Topchance der Gäste aus kurzer Distanz.

Das Spiel war geprägt von schnellen Kontern und guten Defensivaktionen. Trotz einiger guter Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es zur Halbzeit beim 0:0, da die Torhüter und Verteidigungen ihren Job gut machten.

Spannung und Tore in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam der USV Neuhofen/I. mit viel Elan aus der Kabine und setzte die Gäste sofort unter Druck. Laurenz Leodolter sorgte mit einer guten Flanke in der 48. Minute für Gefahr, diese wurde jedoch von den Esternbergern geklärt. Neuhofen blieb am Drücker und erarbeitete sich mehrere Ecken, die jedoch nichts Zählbares einbrachten.

Die zweite Halbzeit blieb intensiv und in der 68. Minute musste Krizek im Tor der Neuhofner sein Können zeigen, als er einen Distanzschuss an die Stange lenkte. Nur zehn Minuten später kam es zum ersten Tor des Spiels: Michael Reifeltshammer verwandelte den Elfmeter, nach einem klaren Foul im Strafraum, souverän zum 1:0 für die Neuhofner. Die Führung hielt jedoch nicht lange. In der 84. Minute erzielte Sebastian Witzeneder nach einer umstrittenen Ecke das 1:1 für die SPG Esternberg/St. Roman. Der Linienrichter zeigte zunächst Abseits an, der Schiedsrichter gab das Tor aber letztlich doch, was zu viel Diskussionsstoff führte.

In den letzten Minuten der Partie drängten beide Teams auf den Siegtreffer. Die Neuhofner hatten in der 87. Minute eine große Möglichkeit, als Leodolter im Strafraum auf Reifeltshammer spielte, dessen Schuss jedoch knapp am kurzen Pfosten vorbeiging. Schließlich endete das Spiel nach 92 Minuten mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

Thomas Reifeltshammer, Trainer USV Neuhofen:

„Grundsätzlich war es ein gerechtes Unentschieden, aber es ist natürlich bitter, wenn man so spät den Ausgleichstreffer kassiert. Unsere eigene Leistung war gut, die wollen wir auch in die nächsten Spiele mitnehmen. Mit einem Remis gegen eine Mannschaft, die schon lange in dieser Liga spielt, muss man zufrieden sein. Alle Spieler haben hundert Prozent gegeben, das brauchen wir jede Woche, um gegen diese Gegner dagegen halten zu können. Für uns ist es eine unbekannte Liga mit unbekannten Gegnern, da wollen wir zeigen, dass wir berechtigt sind.“

Landesliga West: Neuhofen : Esternberg/St. Roman - 1:1 (0:0)

84 Sebastian Witzeneder 1:1

78 Michael Reifeltshammer 1:0

