Punkteteilung zum Auftakt: Andorf und Grieskirchen trennen sich mit einem knappen Remis

Details Sonntag, 04. August 2024 10:59

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Illumina Andorf und dem SV Pöttinger Grieskirchen im Rahmen der ersten Runde der Landesliga West vor rund 400 Zuseher:innen in der DAXL-Arena in Andorf. Beide Teams mischten in der vergangenen Saison in der oberen Tabellenhälfte der Landesliga mit und dürften auch in der angehenden Saison wieder ähnliche Ambitionen haben. Somit erwartete das Publikum in Andorf ein durchaus spannendes Duell.

Blitzstart in Andorf

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den FC Illumina Andorf. Kaum war die Partie angepfiffen, erzielten die Gastgeber bereits in der ersten Minute das 1:0. Bernhard Öhlböck war der Torschütze und sorgte für einen frühen Jubel bei den heimischen Fans. Grieskirchen zeigte sich jedoch unbeeindruckt von dem frühen Rückstand und fand schnell zurück ins Spiel. Bereits in der 9. Minute gelang Andreas König der Ausgleichstreffer für die Grieskirchner. Mit diesem schnellen 1:1-Zwischenstand war klar, dass beide Mannschaften gewillt waren, offensiven Fußball zu zeigen.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit neutralisierten sich die Teams weitgehend. In der 24. Minute beruhigte sich das Spielgeschehen etwas, und die Angriffe verliefen eher ins Leere. Trotzdem gab es immer wieder gute Chancen, wie in der 29. Minute, als der Torhüter der Andorfer einen gefährlichen Schuss zur Ecke klären konnte. Kurz vor der Halbzeit hatten beide Mannschaften noch Gelegenheiten, das Ergebnis zu verändern, doch es blieb beim 1:1.

Zweite Halbzeit: Chancen und Aluminium

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ähnliches Bild. Beide Mannschaften versuchten, die Führung zu übernehmen, doch es fehlte die letzte Präzision im Abschluss. In der 56. Minute spielte sich das Geschehen überwiegend im Mittelfeld ab, ohne nennenswerte Torchancen. Doch dann nahm das Spiel wieder Fahrt auf. Die Andorfer hatten in der 67. Minute eine hundertprozentige Chance zur erneuten Führung, doch diese wurde leichtfertig vergeben. Nur wenige Minuten später, in der 73. Minute, flog ein gefährlicher Kopfball nach einem Freistoß knapp am Tor der Grieskirchner vorbei. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams um jeden Zentimeter Boden kämpften.

In der 77. Minute hatten die Andorfer erneut Pech, als ein weiterer Freistoß nur das Aluminium traf. Trotz der besseren Chancen für die Gastgeber, darunter auch eine gefährliche Szene in der 84. Minute, blieb es weiterhin beim 1:1. Die Grieskirchner kamen in der Schlussphase noch zu einigen Möglichkeiten, konnten aber ebenfalls keinen Treffer mehr erzielen. In der 90. Minute wurde die Nachspielzeit von drei Minuten angezeigt. Trotz weiterer Versuche beider Mannschaften, das Spiel für sich zu entscheiden, änderte sich nichts mehr am Spielstand. Schließlich ertönte der Schlusspfiff nach 94 Minuten, und das gerechte Unentschieden war perfekt.

Josef Iglseder, sportlicher Leiter Grieskirchen:

"Andorf hatte einen Blitzstart durch den frühen Treffer und waren auch besser in die Partie als wir. Danach wurden wir zunehmend besser und haben dann auch den Treffer zum Ausgleich erzielt, der wichtig für uns war. In der zweiten Halbzeit waren die Andorfer immer sehr gefährlich nach Standards. Wir waren vielleicht spielerisch ein wenig besser und waren aus dem Spiel heraus gefährlicher. Das Unentschieden war nichtsdestotrotz leistungsgerecht und wir könne mit dem Punkt gut leben."

Landesliga West: FC Illumina Andor : Grieskirchen - 1:1 (1:1)

9 Andreas König 1:1

1 Bernhard Öhlböck 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.