Union Peuerbach feiert klaren Auftaktsieg gegen Schalchen

Im Rahmen der ersten Runde der Landesliga West kam es am gestrigen Samstagnachmittag zum Duell zwischen der Union Peuerbach und der SpVg Schalchen/Mattighofen in der Peuerbacher Guntamatic Arena vor rund 250 Zuseher:innen. Die Gäste aus Schalchen, die von nun an in einer Spielvereinigung mit Mattighofen an den Start gehen erwartete mit den Peuerbachern ein undankbarer Gegner zum Saisonstart. Peuerbach war in der vergangenen Saison eine der heimstärksten Mannschaften der Liga und wollte diese Heimstärke auch mit in die neue Saison nehmen - mit Erfolg!

Dominanz in der ersten Halbzeit

Von Beginn an zeigte die Union Peuerbach, dass sie gewillt war, das Spiel zu dominieren. Bereits in der 16. Minute gelang es Sinan Ramovic, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem gegnerischen Torhüter keine Chance und erzielte das 1:0. Die frühe Führung gab den Peuerbachern zusätzlichen Auftrieb, und sie setzten die Abwehr der Schalchener weiter unter Druck.

Nur zehn Minuten später, in der 26. Minute, erhöhte Strahinja Macanovic auf 2:0. Nach einer gelungenen Kombination im Mittelfeld stand Macanovic goldrichtig und verwandelte sicher. Die Gäste aus Schalchen/Mattighofen schienen geschockt und fanden kaum ein Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Peuerbacher. Mit diesem komfortablen Vorsprung im Rücken kontrollierte die Union Peuerbach das Geschehen bis zur Halbzeitpause. Die Schalchener bemühten sich zwar um den Anschluss, kamen jedoch zu keiner nennenswerten Torchance.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Peuerbacher nahtlos an ihre Leistung aus der ersten Halbzeit an. In der 52. Minute war es Jan Schrank, der den dritten Treffer für die Union Peuerbach erzielte. Ein schnell vorgetragener Angriff über die Flügel brachte Schrank in eine aussichtsreiche Position, und dieser ließ sich die Chance nicht entgehen. Mit dem 3:0 schien das Spiel endgültig entschieden. Trotz des deutlichen Rückstands gaben sich die Schalchener nicht auf. Sie kämpften weiter und wurden in der 70. Minute dafür belohnt. Andreas Friedl gelang es, auf 3:1 zu verkürzen. Nach einem schnellen Konter stand Friedl frei vor dem Tor der Peuerbacher und erzielte den Ehrentreffer für die Gäste.

Die restlichen 20 Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Höhepunkte. Die Union Peuerbach verteidigte ihren Vorsprung geschickt und ließ nichts mehr anbrennen. Die Schalchener versuchten zwar, noch einmal Druck aufzubauen, aber die Abwehr der Peuerbacher stand sicher und ließ keine weiteren Chancen zu. Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute war der 3:1-Erfolg der Union Peuerbach besiegelt. Die Mannschaft zeigte eine überzeugende Leistung und konnte sich über einen verdienten Sieg freuen.

Ernst Würzl, Obmann Stv. Peuerbach:

"Wir haben von Beginn an Druck gemacht haben den Gegner früh attackiert. Wir hatten das Spiel in der ersten Halbzeit eigentlich immer ganz gut unter Kontrolle und konnten dann auch bald die beiden Treffer erzielen, womit das Spiel einseitiger wurde. Auch nach dem 3:0 hatten wir noch weitere Chancen, die wir aber nicht genutzt haben. Nach dem Anschlusstreffer gab es ein kurzes Aufbäumen von Schalchen, mehr aber auch nicht. Der Sieg war heute definitiv das verdiente Ergebnis für uns."

Landesliga West: Peuerbach : SpVg Schalchen/Mattighofen - 3:1 (2:0)

70 Andreas Friedl 3:1

52 Jan Schrank 3:0

26 Strahinja Macanovic 2:0

16 Sinan Ramovic 1:0

