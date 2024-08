FC Andorf feiert in Schärding Derbysieg

In einem packenden Derby der Landesliga West setzte sich der FC Illumina Andorf am Ende mit 3:1 beim SK Schärding/ATSV durch. Beide Mannschaften boten den Zuschauern ein intensives Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Während die Schärdinger zunächst in Führung gingen, drehte der FCA das Spiel und konnte letztlich die drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Schärding mit früher Führung - Spitzer gleicht aus

Das Spiel begann mit hohem Tempo. Schon in der 3. Minute hatte Florian Spitzer für die Andorfer eine riesen Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Kurz darauf erhielt Schärding einen Elfmeter zugesprochen, der jedoch leichtfertig verschossen und somit einefrühe Führung verpasst wurde. Andorfs Laszlo Safar hatte ebenfalls eine gute Möglichkeit, traf den Ball jedoch nicht richtig.

In der 15. Minute vergab Spitzer eine 100%-Chance, da Andreas Michl im SK-Tor glänzend parierte. Drei Minuten später fiel dann das erste Tor des Spiels: Pascal Mayr brachte Schärding in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn bereits in der 27. Minute konnte Florian Spitzer für die Andorfer zum 1:1 ausgleichen.

In der Folgezeit gab es Chancen auf beiden Seiten. Schärdings Felix Brandmayer, Sebastian Bauer und Spitzer sorgten für reichlich Gefahr vor den Toren. In der 41. Minute scheiterte Ivan Grabovac erneut an Torwart Andreas Michl, und so ging es mit einem spannenden 1:1 in die Halbzeit.

"Man of the Match" beschert Andorf drei Punkte

Nach dem Seitenwechsel ging das Chancenfeuerwerk weiter. Ivan Grabovac hatte in der 47. Minute erneut Pech und scheiterte erneut an Andreas Michl. Doch nur eine Minute später erzielte Florian Spitzer mit einem schönen Kopfball das 1:2 für den FC Andorf.

Der SK Schärding/ATSV drängte nun auf den Ausgleich, doch Die Gäste verteidigten geschickt und setzten immer wieder gefährliche Konter. In der 50. Minute wurde Ivan Grabovac ein Tor aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Grabovac scheiterte erneut in der 52. Minute an Andreas Michl. In der 58. Minute war es dann wieder Spitzer, der nach einem schnellen Konter das 1:3 für Andorf erzielte und damit seinen Hattrick perfekt machte.

Schärding gab nicht auf und bekam in der 70. Minute einen weiteren Elfmeter zugesprochen, doch Felix Brandmayer verschoss auch diesen. Trotz eines Doppelwechsels konnte die Schärdinger das Blatt nicht wenden. Dominik Grochar hatte in der 81. Minute eine gute Möglichkeit, konnte diese jedoch nicht verwerten.

In den letzten Minuten der Partie gab es auf beiden Seiten noch einige große Chancen. In der 87. Minute hatten beide Mannschaften riesen Gelegenheiten, das Ergebnis zu verändern, doch es blieb beim 1:3. Nach 94 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel und der FC Illumina Andorf durfte sich über einen verdienten Auswärtssieg freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer (3870 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.