Munderfing/Pfaffstätt siegt nach fünf Monaten erstmals wieder in der Landesliga West

Am gestrigen Freitagabend gastierte der USV Neuhofen/I. in der Landesliga West (OÖ) bei der SPG Munderfing/Pfaffstätt. Die Munderfinger gingen früh in Führung und bauten diese im zweiten Durchgang weiter aus, bevor die Neuhofner kurz vor Schluss den Anschlusstreffer erzielten. Trotz eines harten Kampfes und zahlreicher Chancen gelang es den Gästen nicht, das Blatt zu wenden.

Frühe Führung für Munderfing

Das Spiel begann mit einem intensiven Schlagabtausch beider Mannschaften. Schon in den ersten Minuten versuchte der USV Neuhofen/I. Druck aufzubauen, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Die Munderfinger agierten defensiv sehr diszipliniert und lauerten auf Konterchancen. Nach einem langen Ball in der 14. Minute konnten die Gäste den Ball nicht klären, und Dominik Tabernig stand goldrichtig, um den Abpraller zum 1:0 für die SPG Munderfing/Pfaffstätt zu verwerten.

Neuhofen versuchte, schnell zu reagieren und den Ausgleich zu erzielen. Doch trotz mehrerer Annäherungsversuche und langer Bälle fanden sie keinen Weg durch die kompakte Abwehr der Munderfinger. Neuhofen setzte weiterhin auf lange Bälle, die jedoch oft zu unpräzise blieben. Kurz vor der Halbzeit hatte Neuhofens Stürmer eine vielversprechende Chance, als er alleine vor dem Tor stand, sein Lupfer ging aber deutlich übers Tor.

Mit einer 1:0-Führung für die Munderfinger ging es in die Halbzeitpause. Die Gastgeber zeigten eine starke Defensivleistung und nutzten ihre Chancen effizient, während die Neuhofner offensiv wenig Ideen hatten und defensiv kaum gefordert wurden.

Munderfing baut Führung aus

Direkt nach Wiederanpfiff hatten die Munderfinger die große Möglichkeit, ihre Führung auszubauen. Nach einem schnellen Umschaltspiel tauchte Raphael Stockinger alleine vor dem Tor der Neuhofner auf, doch der Torhüter der Gäste entschied das 1-gegen-1-Duell für sich. Wenige Minuten später, in der 53. Minute, erhöhte Manuel Wallerstorfer nach einem langen Freistoß und einem kraftvollen Durchmarsch an der Auslinie auf 2:0 für die Gastgeber.

Die Neuhofner intensivierten daraufhin ihre Bemühungen und versuchten, den Rückstand zu verkürzen. In der 61. Minute bot sich ihnen eine riesige Chance, als der Ball nach einigem Hin und Her im Strafraum zu einem ihrer Spieler kam, der nur drei Meter vor dem Tor stand. Doch der Ball rutschte ihm kläglich über den Rist, und die Möglichkeit war vertan. Die Munderfinger zogen sich immer weiter zurück und verteidigten mit allen Mann rund um den eigenen Strafraum, während die Neuhofner weiterhin vergeblich nach Ideen suchten.

Spannende Schlussphase

In den letzten Minuten des Spiels wurde es noch einmal spannend. In der 89. Minute traf ein Munderfinger Spieler den Pfosten, wodurch die Neuhofner noch eine kleine Hoffnung auf einen Punktgewinn hatten. Diese Hoffnung wurde in der 90. Minute genährt, als Michael Reifeltshammer nach einer Ecke per Kopf zum 2:1-Anschlusstreffer für den USV Neuhofen/I. einnetzte. Trotz intensiver Bemühungen der Gäste in den verbleibenden Minutengelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen. Der SPG Munderfing/Pfaffstätt verteidigte seine Führung geschickt und konnte letztlich den knappen 2:1-Sieg über die Zeit bringen.

Peter Erlach, Trainer SPG FC Munderfing/Pfaffstätt:

„Es war der erste Heimsieg nach acht Monaten und generell der erste Sieg seit der ersten Frühjahrsrunde, daher ist allen Spielern und Funktionären ein ziemlicher Stein vom Herzen gefallen – vor allem nach dem 5:0 von letzter Woche. Die Stimmung letzte Woche im Training war überragend, alle ziehen an einem Strang und geben ihr Bestes. Zum Glück sind wir dafür gleich belohnt worden. Wir wussten, dass wir konkurrenzfähig sind, wenn wir gemeinsam verteidigen, das haben wir gestern über die vollen 90 Minuten geschafft.“

Die Besten SPG FC Munderfing/Pfaffstätt: Michael Bauböck

Landesliga West: SPG Munderfing/Pfaffstätt : Neuhofen - 2:1 (1:0)

94 Michael Reifeltshammer 2:1

53 Manuel Wallerstorfer 2:0

15 Dominik Tabernig 1:0

