Nächster 1:0 Sieg - Bad Wimsbach gewinnt auswärts gegen Schalchen

Details Samstag, 10. August 2024 11:15

Im Rahmen des 2. Spieltags der Landesliga West (OÖ) standen sich der SpVg Schalchen/Mattighofen und der SK Bad Wimsbach gegenüber. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell, bei dem letztlich die Bad Wimsbacher mit 0:1 als Sieger vom Platz gingen. Dominik Raab avancierte mit seinem Treffer zum Matchwinner und besiegelte die knappe Niederlage der Gastgeber.

Erste Halbzeit: Offener Schlagabtausch

Beide Mannschaften versuchten von Beginn an das Spielgeschehen zu dominieren. Die Schalchener starteten engagiert und versuchten, durch frühes Pressing die Bad Wimsbacher unter Druck zu setzen. Die Gäste aus Bad Wimsbach ließen sich jedoch nicht beeindrucken und setzten ebenfalls auf ein offensives Spiel. In den ersten Minuten gab es auf beiden Seiten einige gute Chancen, jedoch fehlte es jeweils an der letzten Präzision im Abschluss, um die Führung zu erzielen. Beide Torhüter konnten sich mehrfach auszeichnen und hielten ihre Mannschaften im Spiel. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Dominik Raab zu. In der 41. Minute nutzte er eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Schalchener und erzielte das 0:1 für den SK Bad Wimsbach.

Zweite Halbzeit: Vergebliche Bemühungen der Gastgeber

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber aus Schalchen/Mattighofen mit neuem Elan zurück auf den Platz. Der Rückstand schien sie zusätzlich zu motivieren, und sie drängten energisch auf den Ausgleich. Die Abwehr der Bad Wimsbacher stand jedoch sicher und ließ nur wenige klare Torchancen zu.

Die Gäste verlegten sich zunehmend auf Konter und versuchten, durch schnelle Gegenstöße die Entscheidung zu erzwingen. Die Partie blieb weiterhin spannend, und die Zuschauer sahen einen offenen Schlagabtausch, bei dem die Zeit langsam zugunsten der Bad Wimsbacher verstrich.

Die Schalchener warfen in der Schlussphase alles nach vorne und spielten mit großem Einsatz. Trotz einiger guter Möglichkeiten, insbesondere durch Standardsituationen, fehlte ihnen das nötige Quäntchen Glück, um den Ausgleichstreffer zu erzielen. Die Defensive des SK Bad Wimsbach zeigte sich äußerst diszipliniert und hielt den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

Jürgen Schatas, Trainer SK Bad Wimsbach:

„Es war eine harte und enge Partie. Bei einem 1:0 weiß man, dass immer etwas passieren kann, da zittert man die letzten Minuten. Wir sind gut ins Spiel hineingekommen, Schalchen hat uns mit ihrem aggressiven und laufstarken Spiel immer wieder Probleme bereitet. Sie sind aber nie zu den ganz großen Chancen gekommen. Alles in allem haben wir uns den Sieg hart erarbeitet; spielerisch müssen wir uns die nächsten Wochen aber noch steigern.“

Die Besten SK Bad Wimsbach: Leon Winitzky

Landesliga West: SpVg Schalchen/Mattighofen : Bad Wimsbach - 0:1 (0:1)

41 Dominik Raab 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.