FC Andorf nach Auswärtssieg: "Die Top 5 ist auch dieses Jahr wieder unser Ziel"

Details Samstag, 10. August 2024 11:45

Am gestrigen Freitagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK Waizenauer Schärding und der SPG FC Illumina Andorf/Sigharting im Rahmen der 2. Runde der Landesliga West. Die Schärdinger unterlagen dabei im ersten Heimspiel der neuen Saison knapp mit 3:1 und mussten somit die zweite Niederlage im zweiten Spiel hinnehmen. Für die Gäste aus Andorf war dies natürlich erfreulich, da man aus einem Unentschieden zur Halbzeit noch einen Sieg erzielen konnte. Ligaportal sprach mit dem Andorfer Trainer Bernhard Straif über die gestrige Partie und die Ambitionen des Vereins für die aktuelle Saison.

Ligaportal: Können Sie uns das gestrige Spiel nochmals kurz zusammenfassen?

Bernhard Straif: Wir haben in den ersten zehn Minuten zwei Topchancen gehabt, waren auch sehr überlegen. Dann haben wir durch einen dummen Fehler den Strafstoß kassiert, den sie jedoch gottseidank verschossen haben. Danach fielen dann die beiden Treffer in einem sehr kurzen Abstand und wir hatten auch nach dem Ausgleich noch gute Chancen auf einen weiteren Treffer, konnten diese vor der Halbzeit jedoch nicht nutzen. In der Pause haben wir dann angesprochen, dass wir druckvoller werden müssen. Danach haben wir schnell die Führung erzielt und haben dann viele Räume gehabt, befreiter aufgespielt und auch insgesamt eine deutlich bessere Leistung gezeigt als in der ersten Hälfte.

Ligaportal: Wie lautet ihr Fazit zum Spiel?

Bernhard Straif: In Summe war das ein völlig verdienter Sieg für uns. Wir hätten bereits zur Halbzeitpause gut führen können und haben uns dann in der zweiten Hälfte für unseren Aufwand auch belohnt.

Ligaportal: Welche Ziele verfolgt ihr diese Saison, nachdem ihr im vergangenen Jahr immer im vorderen Tabellendrittel mitgemischt habt?

Bernhard Straif: Die Ziele sind bei uns immer gleich. Wir möchten auch in diesem Jahr wieder unter den ersten 5 Teams in der Tabelle sein. Ich glaube dass Schalchen, Grieskirchen und Pettenbach auf jeden Fall die Teams sein werden, die in dieser Saison ganz oben angreifen werden und wir werden natürlich schauen, dass wir sie ärgern und auch vorne mitspielen können. Wir wollen möglichst lange oben dabei bleiben und das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausholen.

