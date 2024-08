Union Gschwandt besiegt die Hertha Wels Juniors und klettert an die Tabellenspitze

Details Samstag, 10. August 2024 11:45

Am gestrigen Freitagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Unis Gschwandt und den FC Hertha Wels Juniors im Rahmen der 2. Runde der Landesliga West. Beide Teams konnten zum Saisonauftakt drei Zähler einfahren, womit die Zuschauer in Gschwandt eine durchaus spannende Partie erwarten durften. Das erste Auswärtsspiel des Liganeuling aus Wels sollte jedoch kein leichtes werden, da man mit Gschwandt eine schwere Nuss zu knacken hatte.

Frühe Führung durch Antonov

Das Spiel begann direkt mit einem Paukenschlag. Kaum war die Partie angepfiffen, konnte Miroslav Budyonov Antonov die Union Gschwandt bereits in der ersten Minute in Führung bringen. Nach einem Eckball nutzte Antonov die Gelegenheit und netzte zum 1:0 ein. In den folgenden Minuten wurden die Welser dann jedoch besser und die Hausherren mussten sich gegen den mutig aufspielenden Aufsteiger etwas tiefer fallen lassen, um dem Druck entgegenzuhalten. In der 28. Minute hatte Antonov erneut eine Topchance, als er nach einem unglaublichen Pass von Altmanninger zum Abschluss kam. Allerdings konnte er diese Möglichkeit nicht in ein Tor ummünzen.

Die nächste entscheidende Szene ereignete sich in der 33. Minute, als ein klares Elferfoul an einem Spieler der Welser nicht geahndet wurde. Schiedsrichter Aichner sah die Situation anders und ließ das Spiel weiterlaufen, was zu Unmut bei den Gästen führte. Nur wenige Minuten später, in der 39. Minute, schlug Antonov erneut zu. Nach einem präzisen Zuspiel gelang ihm sein zweiter Treffer des Abends und er erhöhte auf 2:0. Diese komfortable Führung nahmen die Gschwandter mit in die Halbzeitpause.

Dominanz auch in der zweiten Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen die Welser besser ins Spiel. Bereits in der 46. Minute versuchte es Ramakic mit einem Weitschuss, der jedoch nicht zum gewünschten Erfolg führte. Nur eine Minute später, in der 47. Minute, war es erneut Ramakic, der für die Union Gschwandt traf. Mit einem präzisen Schuss erzielte er das 3:0 und brachte seine Mannschaft damit uneinholbar in Führung.Die Herthaner zeigten sich bemüht, das Spiel noch zu drehen, doch sie kamen kaum zu gefährlichen Abschlüssen.

Der erste Torschuss der Welser erfolgte erst in der 49. Minute, was die mangelnde Durchschlagskraft ihrer Offensive verdeutlichte. Trotz vereinzelter Bemühungen und einiger fragwürdiger Entscheidungen des Schiedsrichters, gelang es den Welsern nicht, den Gschwandtern ernsthaft gefährlich zu werden. Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem klaren 3:0-Sieg für die Union Gschwandt. Die Mannschaft aus Gschwandt zeigte sich sowohl in der Defensive als auch in der Offensive überlegen und konnte die Partie verdient für sich entscheiden.

Lukas Huemer, Trainer Gschwandt:

"Wir sind sehr gut in das Spiel hineingestartet und haben uns mit dem frühen Treffer natürlich einen guten Vorteil verschafft. Danach hatte Hertha eine Druckphase, die wir jedoch gut überstehen konnten. Gegen Ende der ersten Hälfte wurden wir dann aber wieder besser und haben dann auch das 2:0 erzielt. In der zweiten Hälfte haben wir mit dem 3:0 den Sack dann zugemacht. Danach hätte es noch Chancen auf weitere Tore gegeben, doch es blieb beim 3:0 und wir sind sehr froh, dass wir wieder zu null spielen konnten."

Landesliga West: Gschwandt : FC Hertha Wels Juniors - 3:0 (2:0)

47 Tarik Ramakic 3:0

39 Miroslav Budyonov Antonov 2:0

1 Miroslav Budyonov Antonov 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.