Fünf Tore in der ersten Halbzeit - Esternberg/St. Roman deklassiert Utzenaich/Antiesenhofen mit 6:0

Die SPG Esternberg/St. Roman hat in der 2. Runde der Landesliga West (OÖ) ein wahres Offensivfeuerwerk abgebrannt und die SPG Raiffeisen Utzenaich/Antiesenhofen mit einem deutlichen 6:0 besiegt. Von Beginn an dominierten die Sauwald-Veilchen das Spielgeschehen und ließen den Gästen kaum eine Chance.

Frühe Führung und klare Dominanz

Bereits in der 16. Minute konnte Sebastian Witzeneder die SPG Esternberg/St. Roman nach einer Vorlage von Martin Splichal in Führung bringen. Die Gastgeber setzten ihren dominanten Auftritt fort und erzielten in der 25. Minute das 2:0. Kapitän Mario Fuchs verwandelte einen Elfmeter, der nach einem Foul an Oliver Krivec verhängt worden war. In der 28. Minute sorgte Sebastian Witzeneder erneut für Aufsehen, als er nach einem langen Ball den Torhüter der Utzenaicher überlistete und das 3:0 erzielte. Die Esternberger ließen nicht locker und erhöhten in der 36. Minute durch Georg Götzendorfer auf 4:0. Dieser traf nach einem Eckball von Mario Fuchs per Kopf.

Kurz vor der Halbzeitpause setzte Martin Splichal den Schlusspunkt einer dominanten ersten Halbzeit. In der 40. Minute nutzte er einen Fehler der Gäste gnadenlos aus und markierte das 5:0. Die Utzenaicher hatten bis zu diesem Zeitpunkt kaum eine Chance, sich aus der Umklammerung der Esternberger zu befreien.

Kontrollierte zweite Halbzeit und ein weiteres Tor

Auch in der zweiten Halbzeit setzte sich das einseitige Spielgeschehen fort. Die Esternberger spielten kontrolliert und ließen den Gästen keinen Raum, um gefährlich zu werden. In der 59. Minute sorgte Janik Huber mit einem Schuss an die Querlatte für die nächste Großchance. Wenige Minuten später, in der 65. Minute, verpasste Valentin Berghammer nur knapp das Tor, als er einen abgewehrten Freistoß über die Querlatte setzte.

Die Dominanz der Sauwald-Veilchen hielt bis in die Schlussphase an. In der 78. Minute krönte Martin Splichal seine starke Leistung mit einem weiteren Treffer zum 6:0. Nach einem Stanglpass von Oliver Krivec staubte er gekonnt ab und besiegelte somit das Endergebnis.

In der 87. Spielminute kam es schließlich zur einzigen nennenswerten Torchance der Hausherren: Alexander Mitter kam aus halblinker Position zum Abschluss, doch der Torhüter der Esternberger, Niklas Hochholzer, parierte den Schuss gekonnt zur Ecke.

Die Esternberger zeigten eine beeindruckende Leistung und sicherten sich in der zweiten Runde der Landesliga West (OÖ) einen souveränen Sieg gegen die ersatzgeschwächten Utzenaicher.

Florian Maier, Co-Trainer SPG Esternberg/St. Roman:

„Es war ein souveränes Match von uns. Wir waren von Anfang an überlegen und hätten in der ersten Halbzeit auch noch mehr Tore erzielen können. In der zweiten Halbzeit schalteten wir durch die 5:0 Führung etwas herunter und wurden auch etwas zu schlampig und lässig. Auch in der Höhe war es schlussendlich ein verdientes Ergebnis, man muss aber auch sagen, dass beim Gegner einige Spieler ausgefallen sind. Wir müssen schauen, dass wir diese Saison gleich von Anfang an punkten, nicht das es so wie letztes Jahr in der Herbstrunde ist.“

Landesliga West: Esternberg/St. Roman : Utzenaich/Antiesenhofen - 6:0 (5:0)

78 Martin Splichal 6:0

40 Martin Splichal 5:0

36 Georg Götzendorfer 4:0

28 Sebastian Witzeneder 3:0

25 Mario Fuchs 2:0

16 Sebastian Witzeneder 1:0

