SK Kammer feiert in Sattledt zweiten Saisonsieg

In einem interessanten Duell in der Landesliga West konnte sich der SK Kammer mit 2:0 beim ATSV Sattledt durchsetzen. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit, in der beide Teams nur wenige Torchancen verzeichnen konnten, nahm die Partie in der zweiten Hälfte deutlich an Fahrt auf. Dank einem Doppelpack von Johannes Hemetsberger ging der SK Kammer als Sieger vom Platz.

Wenig Aufregung in der Voralpenkreuz Arena

Das Spiel begann pünktlich und beide Mannschaften tasteten sich zunächst vorsichtig ab. Der ATSV fand schneller in die Partie und konnte einige gute Torabschlüsse verzeichnen. Die Mannschaft wirkte zu diesem Zeitpunkt besser eingespielt und dominierte das Geschehen. Trotzdem blieb es in der ersten Halbzeit bei einem ereignisarmen Spielverlauf. So gingen beide Teams torlos in die Halbzeitpause.

Kammer dreht auf und belohnt sich

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel deutlich an Intensität zu. In der 57. Minute hatte der SK Kammer bereits ein Tor erzielt, doch der Schiedsrichter entschied aufgrund einer Abseitsstellung auf Weiterspielen. Der vermeintliche Führungstreffer wurde nicht anerkannt, und so blieb es weiterhin beim 0:0. Doch der SK ließ sich davon nicht beirren und erhöhte den Druck auf die Sattledter Abwehr.

In der 69. Minute war es dann soweit: Johannes Hemetsberger traf zum 0:1 für Kammer und brachte seine Mannschaft in Führung. Nur eine Minute später hatte der ATSV die große Chance zum Ausgleich, doch Markus Gruber konnte den Ball in letzter Sekunde von der Linie kratzen und verhinderte so das 1:1.

Der ATSV Sattledt versuchte in der Folge, den Druck zu erhöhen und den Ausgleich zu erzwingen, doch die Abwehr des SK Kammer stand sicher und ließ nur wenige Chancen zu. In der 88. Minute dann die endgültige Entscheidung: Erneut war es Hemetsberger, der den Ball im Tor unterbrachte und auf 0:2 erhöhte. Die Sattledter konnten diesem Rückstand nichts mehr entgegensetzen und mussten sich letztlich geschlagen geben.

In der Schlussphase drängte Kammer sogar noch auf das dritte Tor. Dennis Schönegger war in der 90. Minute nah dran, doch es blieb beim 0:2. In den letzten Minuten der Nachspielzeit, die insgesamt sechs Minuten betrug, konnte keine der Mannschaften mehr Akzente setzen, und so endete die Partie mit einem verdienten Sieg für die Gäste.

Der SK Kammer zeigte sich nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit in der zweiten Spielhälfte deutlich stärker und nutzte seine Chancen effizient. Der ATSV Sattledt konnte die guten Ansätze aus der Anfangsphase nicht über die gesamte Spielzeit aufrechterhalten und musste sich letztlich geschlagen geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter HochUndWeitBringtSicherheit (605 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter HochUndWeitBringtSicherheit mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.