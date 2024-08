Pettenbach setzt sich auswärts in Grieskirchen durch und feiert perfekten Saisonstart

Details Samstag, 10. August 2024 23:06

Am heutigen Samstagnachmittag kam es zum Duell zwischen dem SV Pöttinger Grieskirchen und der SPG Pettenbach/Grünau im Rahmen der 2. Runde der Landesliga West. Die Gastgeber aus Grieskirchen mussten zum Saisonauftakt in Andorf antreten, wo man mit einem Remis durchaus solide in die neue Saison gestartet ist. Auch in Pettenbach war man mit dem Saisonstart durchaus zufrieden, nachdem man Schwanenstadt im ersten Heimspiel besiegen konnte.

Blitzstart der Gäste

Die Begegnung im Fröling-Stadion begann mit einem Paukenschlag. Schon in der dritten Spielminute konnte die SPG Pettenbach/Grünau das erste Tor erzielen. David Alexander Klausriegler nutzte eine frühe Unachtsamkeit der Grieskirchner Abwehr eiskalt aus und brachte seine Mannschaft mit 0:1 in Führung. Die Pettenbacher blieben in der Anfangsphase die dominantere Mannschaft und setzten die Gastgeber weiter unter Druck. Bereits in der 14. Minute zeigte sich erneut eine Schwäche in der Defensive des SV Grieskirchen, die Klausriegler ein weiteres Mal auszunutzen wusste.

Nur zwei Minuten später, in der 16. Minute, erzielte Klausriegler sein zweites Tor und erhöhte den Spielstand auf 0:2. Die Grieskirchner versuchten zwar, sich von dem frühen Doppelschlag zu erholen und erspielten sich auch einige Chancen, doch diese wurden leichtfertig vergeben. In der 21. Minute verpassten sie es, gleich drei gute Möglichkeiten in Tore umzumünzen, was ihre Probleme vor dem Tor nur unterstrich.

Vorentscheidung vor der Halbzeit

Die Gäste aus Pettenbach ließen jedoch nicht locker und setzten weiterhin auf eine aggressive Spielweise. In der 37. Minute nutzte Tobias Riedler einen katastrophalen Fehler der Grieskirchner Abwehr aus und markierte das 0:3. Damit war die Partie bereits zur Halbzeitpause fast entschieden. Die Gastgeber gingen mit hängenden Köpfen in die Kabine, während die Almtaler ihren komfortablen Vorsprung genossen.

In der zweiten Halbzeit bemühten sich die Grieskirchner um Schadensbegrenzung und zeigten sich in der Defensive etwas stabiler. Auch offensiv kamen sie besser ins Spiel, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Der Anschluss gelang dann in der 63. Minute. Matthias Leibetseder nutzte eine Unachtsamkeit der Gästeabwehr und verkürzte auf 1:3.

Doch dieser Treffer sollte letztendlich nur noch Ergebniskosmetik bleiben. In der verbleibenden Spielzeit schaffte es keine der beiden Mannschaften mehr, weitere Tore zu erzielen. Auch die Bemühungen der Grieskirchner in den letzten Minuten des Spiels blieben erfolglos. Nach 90 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und die SPG Pettenbach/Grünau durfte einen verdienten 3:1-Auswärtssieg feiern. Für den SV Grieskirchen gilt es nun, aus den Fehlern zu lernen und sich in den kommenden Spielen zu steigern.

Rainer Kührer, Trainer Pettenbach:

"Die ersten 15 Minuten von uns waren heute sensationell, da haben wir richtig Gas gegeben und gezeigt, was wir in der Offensive draufhaben. Danach war Grieskirchen zwischenzeitlich besser, doch mit dem dritten Treffer haben wir den Sack eigentlich schon zu gemacht zur Halbzeit. In der zweiten Hälfte konnten sie den Anschlusstreffer erzielen und hatten mehr Ballbesitz, aber nicht zwingend genug. Deswegen geht der Sieg in dieser Höhe auf alle Fälle in Ordnung."

Landesliga West: Grieskirchen : Pettenbach/Grünau - 1:3 (0:3)

63 Matthias Leibetseder 1:3

37 Tobias Riedler 0:3

16 David Alexander Klausriegler 0:2

3 David Alexander Klausriegler 0:1

