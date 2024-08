Union Peuerbach ringt Schwanenstadt nieder – Spätes bringt den Sieg

Details Samstag, 10. August 2024 23:13

Am heutigen Samstagnachmittag duellierten sich der SC Schwanenstadt 08 und die Union Peuerbach im Rahmen der 2. Runde der Landesliga West. Die Peuerbacher konnten mit dem Auftaktsieg gegen Schalchen ein erstes Ausrufezeichen setzen, dass man auch in dieser Saison oben mitspielen möchte. Schwanenstadt musste sich hingegen mit einer knappen Niederlage gegen Pettenbach zufriedengeben und auch heute sollte es wieder ähnlich kommen.

Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel zwischen Schwanenstadt und Union Peuerbach begann um 17:00 Uhr und wurde sofort intensiv geführt. Bereits in der ersten Minute war die Spannung im Stadion greifbar. Beide Teams starteten engagiert und erspielten sich früh erste Möglichkeiten. In der 28. Minute ergab sich eine große Chance für Peuerbach. Nach einem präzisen Pass kam der Sinan Ramovic frei zum Schuss, doch der Torhüter der Schwanenstädter konnte glänzend parieren und verhinderte so die Führung der Gäste.

Nur zehn Minuten später hatte Ramovic eine weitere Riesenchance, als er erst den Ball knapp über das Tor setzte und beim zweiten Versuch nur die Latte traf. Auch Schwanenstadt zeigte sich kämpferisch, konnte aber keine zwingenden Torchancen herausspielen. Peuerbach hingegen machte weiter Druck, kam jedoch nicht zum Torerfolg. Kurz vor der Pause gab es erneut gute Möglichkeiten für die Peuerbacher, doch es blieb beim 0:0 zur Halbzeit.

Entscheidung in den letzten Minuten

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das intensive Spiel fort. In der 58. Minute versuchte Schwanenstadt durch einen Stanglpass von Stefan zum Abschluss zu kommen, jedoch ohne Erfolg. Die Peuerbacher waren in der 70. Minute wieder nah dran, als Ramovic eine weitere Top-Chance vergab. In der 79. Minute folgte eine erneute Möglichkeit für Peuerbachs Ramovic, die jedoch ungenutzt blieb. Der Frust war den Spielern anzumerken, da sie ihre Chancen nicht verwerten konnten. Als das Spiel sich dem Ende näherte, und es nach einer torlosen Partie aussah, kam die Wende.

In der 82. Minute gelang Union Peuerbach schließlich der Durchbruch. Nach einer präzisen Flanke von Korni war es Strahinja Macanovic, der den Ball zum 1:0 für die Gäste im Netz unterbrachte. Der Jubel der Peuerbacher war groß, während bei den Schwanenstädtern Enttäuschung herrschte. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als der Schiedsrichter vier Minuten Nachspielzeit anzeigte. Schwanenstadt versuchte noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von Union Peuerbach stand sicher. In der 96. Minute beendete der Schiedsrichter schließlich das Spiel, und Peuerbach konnte den knappen, aber verdienten Sieg feiern.

Roman Untersberger, Trainer Schwanenstadt:

"Wir sind heute leider ersatzgeschwächt angetreten und haben gewusst, dass uns mit Peuerbach ein sehr guter Gegner erwarten würde. Wir haben auf die Umschaltmomente gelauert und haben uns konzentriert, dass wir defensiv gut stehen. In der ersten Hälfte hätten beide Teams gute Chancen uns es war halbwegs ausgeglichen. Peuerbach wurde in der zweiten Hälfte dann nochmals besser und haben dann leider kurz vor Ende dann noch den Gegentreffer kassiert. Es war einfach ein Spiel, bei dem der gewinnt, der den ersten Treffer macht und das waren heute die Peuerbacher und leider nicht wir."

Landesliga West: Schwanenstadt : Peuerbach - 0:1 (0:0)

82 Strahinja Macanovic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.