Riedler-Dreierpack: SPG Pettenbach/Grünau triumphiert gegen SK Schärding

Ein spannendes Aufeinandertreffen in der 3. Runde der Landesliga West brachte der SPG Pettenbach/Grünau einen verdienten 4:2-Sieg gegen den SK Schärding/ATSV. In einem packenden Spiel mit vielen Höhepunkten konnten die Almtaler vor heimischem Publikum überzeugen und sich letztlich souverän durchsetzen. Tobias Riedler glänzte mit einem Hattrick und sicherte seiner Mannschaft den wichtigen Sieg.

Blitzstart der Pettenbacher

Die Partie begann rasant, und die SPG Pettenbach/Grünau übernahm schnell die Kontrolle. Bereits in der 19. Minute setzte Tobias Riedler nach einem brillanten Dribbling von David Klausriegler samt Assist den Ball ins leere Tor und brachte die Almtaler mit 1:0 in Führung. Diese frühe Führung beflügelte die Hausherren, die weiterhin Druck ausübten.

Nur fünf Minuten später, in der 24. Minute, gelang den Pettenbachern das 2:0. Simon Weinzirl verwandelte einen präzisen Pass von Klausriegler und schoss den Ball mit seinem schwachen rechten Fuß ins kurze Eck. Die Schärdinger schienen von diesem Doppelschlag sichtlich beeindruckt und hatten Mühe, ins Spiel zu finden.

In der 28. Minute hätte Riedler seinen zweiten Treffer erzielen können, doch sein Schuss war zu zentral platziert. Kurz darauf, in der 31. Minute, setzte Regen ein, der jedoch die Stimmung der Zuschauer nicht trüben konnte. Nach einer kurzen Spielunterbrechung aufgrund eines Gewitters in der 34. Minute ging es in der 35. Minute weiter, und die Pettenbacher dominierten weiterhin das Geschehen.

Riedler brilliert und sichert den Sieg

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, erzielte Felix Brandmayer ein wunderschönes Tor und erhöhte auf 3:0. Sein Schuss ins linke Kreuzeck ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Halbzeitpause.

Nach der Pause versuchten die Schärdinger, das Spiel zu drehen. In der 45. Minute nutzte Tobias Riedler einen Abwehrfehler der Pettenbacher und verkürzte auf 3:1. Doch die Almtaler ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und spielten konzentriert weiter.

In der 62. Minute stellte Tobias Riedler mit seinem dritten Treffer den alten Abstand wieder her. Nach einem schnellen Stanglpass von Enes Simsek verwandelte Riedler den abgefälschten Ball zum 4:1. Dieser Hattrick wurde von den Fans der SPG Pettenbach/Grünau frenetisch gefeiert.

In der 80. Minute gelang Dominik Grochar für den SK Schärding/ATSV nach einer Ecke noch das 4:2. Doch dieses Tor kam zu spät, um das Spielgeschehen noch zu ändern. Die Pettenbacher ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen und spielten die verbleibenden Minuten souverän herunter.

Stimme zum Spiel

Rainer Kührer (Trainer SPG Pettenbach/Grünau):

„Das war meiner Meinung nach ein hochverdienter Sieg, der sogar höher ausfallen hätte können, weil der Tormann der Schärdinger ein paar super Paraden gemacht hat. Das war also ein hochverdienter Sieg und auch hoch anzurechnen. Wir haben am Samstag in Grieskirchen gespielt, was sehr kräfteraubend war. Da hatten wir dann einige angeschlagene Spieler und die Jungs haben trotz heißer Temperaturen durchgebissen. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft."

Die Besten Pettenbach: Pauschallob bzw. Tobias Riedler

Landesliga West: Pettenbach/Grünau : SK Schärding/ATSV - 4:2 (3:0)

80 Dominik Grochar 4:2

62 Tobias Riedler 4:1

55 Felix Brandmayer 3:1

60 Tobias Riedler 3:0

24 Simon Weinzirl 2:0

19 Tobias Riedler 1:0

