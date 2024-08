Drittes Spiel, dritter Sieg - Union Peuerbach gewinnt auch gegen SV Grieskirchen

Details Freitag, 16. August 2024 12:48

Im Rahmen des dritten Spieltags der Landesliga West (OÖ) kam es am Donnerstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Peuerbach und dem SV Grieskirchen. Während die Gastgeber in den ersten beiden Spielen mit zwei Siegen überzeugen konnten, stehen die Gäste bisher mit einem Zähler nach zwei Partien da und gehen auch in dieses Spiel als leichter Außenseiter.

Blitzstart und rasche Antwort

Schon in der fünften Minute konnte Sinan Ramovic die Peuerbacher in Führung bringen, als er nach einem schönen Spielzug das 1:0 erzielte. Doch die Freude währte nicht lange, da Fabian Barth in der elften Minute unglücklich ein Eigentor erzielte und den Ausgleich für den SV Grieskirchen bescherte.

Das Spiel war danach von viel Mittelfeldgeplänkel geprägt. In der 20. Minute vergaben die Grieskirchner eine große Chance, als ein Schuss knapp neben das Tor ging. Die erste Halbzeit endete mit einigen ungenutzten Chancen auf beiden Seiten. Ein Fauleinwurf der Grieskirchner in der 43. Minute und ein schlecht geschossener Freistoß der Peuerbacher in der 45. Minute rundeten eine eher durchwachsene erste Halbzeit ab. Nach einer ereignislosen Schlussphase der ersten Halbzeit gingen die Teams mit einem 1:1 in die Pause.

Entscheidender Treffer in Halbzeit zwei

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit viel Kampf im Mittelfeld, jedoch ohne klare Torchancen. Erst in der 64. Minute ergab sich eine große Möglichkeit für die Peuerbacher, die jedoch ungenutzt blieb, als ein Spieler alleine vor dem Torhüter den Ball in dessen Arme schoss.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 67. Minute, als erneut Sinan Ramovic für die Union Peuerbach traf und damit den Stand auf 2:1 erhöhte. Trotz der Führung blieb das Spiel spannend, denn die Grieskirchner drängten auf den erneuten Ausgleich. In der 77. Minute wurde die Situation für die Union Peuerbach noch brenzliger, als Marcel Lenzbauer die Gelb-Rote Karte sah und sein Team damit in Unterzahl brachte. Trotz der numerischen Überlegenheit konnten die Grieskirchner den entscheidenden Treffer nicht mehr erzielen. Auch die vierminütige Nachspielzeit brachte keine weiteren Tore, und das Spiel endete schließlich mit einem knappen 2:1-Sieg für die Union Peuerbach.

Markus Mayr, sportlicher Leiter Union Peuerbach:

„Wir haben in der ersten Halbzeit gut begonnen und sind auch früh in Führung gegangen. Durch einen Fehler haben wir das 1:1 bekommen, dass hat uns etwas aus dem Konzept gebracht. Bis zur Halbzeit war es anschließend eine ausgeglichene Partie. Nach der Halbzeit haben wir aufs zweite Tor gespielt was uns nach rund 65 Minuten auch gelungen ist. Auch danach hatten wir noch die ein oder andere Torchance und haben die Partie verdient gewonnen. Wir wollen auch die nächsten Spiele für uns entscheiden. Momentan ist eine super Stimmung in der Mannschaft, wir werden schauen, dass es die nächsten Wochen so weitergeht.“

Landesliga West: Peuerbach : Grieskirchen - 2:1 (1:1)

67 Sinan Ramovic 2:1

11 Eigentor durch Fabian Barth 1:1

5 Sinan Ramovic 1:0

