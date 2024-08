SK Kammer setzt Siegesserie fort

Details Freitag, 16. August 2024 20:19

In der zweiten Runde der Landesliga West trafen der SK Kammer und die SpVg Schalchen/Mattighofen aufeinander. Mit einem hart umkämpften 1:0 sicherten sich die Kammerer den Sieg, fuhren im dritten Match den drittren Dreier ein und sind in der neuen Saison noch ohne Gegentor.

Schönegger bringt Hausherren in Front

Die SpVg Schalchen/Mattighofen hatte schon früh eine Riesenchance, als Christoph Friedl nach einer präzisen Flanke den Ball an die Querlatte köpfte (14. Minute). Das Spiel war geprägt von wenigen Torchancen, dafür aber umso mehr Zweikämpfen im Mittelfeld.

Die entscheidende Szene der ersten Halbzeit ereignete sich kurz vor dem Halbzeitpfiff: Kammers Dennis Schönegger nutzte eine Unachtsamkeit in der gegnerischen Abwehr aus und stand plötzlich allein vor dem Torwart. Mit einem kühlen Abschluss schob er den Ball am Keeper vorbei und erzielte das 1:0 für die Heimischen (44. Minute). Mit diesem Spielstand gingen beide Mannschaften in die Pause.

Kammer bringt knappen Vorsprung ins Ziel

Nach der Halbzeitpause änderte sich wenig am Spielgeschehen. Beide Teams gingen unverändert in die zweite Hälfte. Schalchen/Mattighofen erhöhte nun den Druck und drängte auf den Ausgleich. In der 60. Minute war die starke Defensive der Kammerer gefragt, als eine Chance nach der anderen verteidigt werden musste. Die Gäste gaben nicht auf und drückten weiterhin energisch auf das Tor der Kammerer.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger, und beide Mannschaften erhöhten das Tempo nochmals. In der 86. Minute setzte sich Kammers Christoph Pammer gegen drei Spieler durch, wurde jedoch vom dritten Gegenspieler gefoult. Der Ball gelangte noch zu Jannik Schwamberger, der den Torwart anschoss und nicht zum Torerfolg kam.

In den letzten Minuten der Partie mussten die Kammerer eine kritische Phase überstehen. Die Gäste hatten in der 90. Minute eine riesige Ausgleichschance nach einem Eckball, doch der Schuss konnte abgeblockt werden. Kammer verteidigte tapfer und brachte das Ergebnis über die Zeit, was dem SK eine dritte Partie in Folge ohne Gegentor bescherte. Nach insgesamt 95 Minuten endete das Spiel mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg für den SK Kammer.

