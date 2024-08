Andorf/Sigharting siegt durch Flugkopfballtor knapp gegen Hertha Wels

Details Samstag, 17. August 2024 10:55

Am gestrigen Freitagabend gastierte der FC Illumina Andorf, der als Favorit in diese Partie ging, bei FC Hertha Wels Juniors. Die Partie, die im Rahmen der 3. Runde der Landesliga West (OÖ) stattfand, war von Beginn an umkämpft; trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten gelang es den Welsern nicht, die kompakte Defensive der Andorfer zu überwinden. Ein entscheidender Kopfballtreffer von Jakob Manetsgruber sicherte den Gästen am Ende die drei Punkte.

Chancenreiche erste Hälfte ohne Tore

Die Partie zwischen den FC Hertha Wels Juniors und dem FC Illumina Andorf begann sofort mit hohem Tempo. Schon in der 14. Minute hatte Andorf durch Grabovac die erste Großchance, er setzte den Ball jedoch über das Tor. Die Andorfer mussten sich kurz darauf fast einem Eigentor stellen, als ein katastrophaler Rückpass beinahe im eigenen Netz landete.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zeigte sich Andorf druckvoller. In der 35. Minute hatten sie ihre zweite Großchance, die jedoch ebenfalls über das Tor ging. Ein Tor nach einem Freistoß von Andorf wurde in der 39. Minute aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt. In der 42. Minute war es erneut Grabovac, der nach einem Kopfball den Ball nicht im Tor unterbringen konnte. Mit einem Aluminiumtreffer von Grabovac kurz vor der Pause endete die erste Halbzeit torlos.

Späte Entscheidung durch Manetsgruber

Nach der Pause kamen die FC Hertha Wels Juniors besser ins Spiel und erarbeiteten sich in der 57. Minute eine Topchance, die jedoch knapp am rechten Pfosten vorbeiging. In der 65. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Jakob Manetsgruber traf nach einem präzisen Kopfball zum 1:0 für die Gäste. Diese Führung brachte den Andorfern weiteren Auftrieb, obwohl Grabovac weiterhin mit seinen Chancen haderte und auch in der 74. Minute eine vielversprechende Möglichkeit leichtsinnig vergab. Nach einer dreiminütigen Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit einem 1:0-Sieg für den FC Illumina Andorf.

Berhard Straif, Trainer SPG FC Andorf/Sigharting

„In Summe war der Sieg verdient. Wir hatten viel mehr Chancen, vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir drei, vier große Möglichkeiten, die wir allesamt nicht genutzt haben. Die zweite Hälfte ist vom Niveau ziemlich abgeflacht. In der 65 Minute konnten wir nach einer Flanke nichtsdestotrotz noch das entscheidende Tor – durch einen schönen Flugkopfball – erzielen. Auch danach hatten wir noch gute Offensivmöglichkeiten, aktuell lassen wir aber viele gefährliche Chancen liegen und machen uns dadurch das Leben immer selbst schwer. Wir haben in den nächsten drei Spielen Pettenbach, Peuerbach und Wimsbach als Gegner, die haben allesamt ihre ersten drei Spiele gewonnen, da werden wir sehen, wo wir wirklich stehen.“

Landesliga West: FC Hertha Wels Juniors : FC Illumina Andor - 0:1 (0:0)

65 Jacob David Manetsgruber 0:1

