Reifeltshammer trifft doppelt: USV Neuhofen/I. siegt mit 2:0 gegen ATSV Sattledt

Details Samstag, 17. August 2024 18:28

In der dritten Runde der Landesliga West traf der USV Neuhofen/I. auf den ATSV Sattledt. In einem spannenden Spiel, das durchweg von intensiven Zweikämpfen und taktischen Finessen geprägt war, setzten sich die Gastgeber aus Neuhofen letztendlich mit 2:0 durch. Der Matchwinner des Abends war Michael Reifeltshammer, der beide Treffer für die Neuhofner erzielte.

Erste Halbzeit: Geduld und ein glückliches Händchen

Die Partie begann direkt mit einer hohen Intensität. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und versuchten frühzeitig, die Kontrolle über das Spielgeschehen zu erlangen. Der USV Neuhofen/I. zeigte sich kämpferisch und versuchte, durch gezielte Vorstöße die Abwehr der Sattledter zu knacken. In der 42. Minute zahlte sich dieses Engagement schließlich aus. Michael Reifeltshammer nutzte eine Unsicherheit in der Defensive nach einer Standardsituation eiskalt aus und erzielte das 1:0 für die Neuhofner. Dieser Treffer war die Krönung einer hart umkämpften ersten Halbzeit und spiegelte den Spielverlauf bis dahin treffend wider.

Zweite Halbzeit: Entscheidung durch Reifeltshammer

Die zweite Halbzeit begann mit unverändert hohem Tempo. Beide Mannschaften waren bemüht, das nächste Tor zu erzielen – immer mehr kristallisierte sich aber die Heimmannschaft als tonangebende Truppe heraus, was sich auch in der Chancenverteilung widerspiegelte. In der 55. Minute ereignete sich eine umstrittene Szene, als drei Spieler des USV Neuhofen/I. alleine aufs Tor zustürmten, jedoch wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen wurden.

Doch die Neuhofner ließen sich von dieser Entscheidung nicht beirren und erhöhten weiter den Druck auf die Defensive des ATSV Sattledt. In der 69. Minute war es erneut Michael Reifeltshammer, der seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte und erneut nach einem ruhenden Ball das 2:0 erzielte. Dieser Treffer brachte die Vorentscheidung und sicherte den Gastgebern einen komfortablen Vorsprung.

Während die verbleibenden Minuten des Spiels von Taktieren und defensiven Maßnahmen geprägt waren, versuchten die Sattledter verzweifelt, den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch die Abwehr des USV Neuhofen/I. stand sicher und ließ keine weiteren nennenswerten Chancen zu.

Schließlich ertönte der Schlusspfiff, und der USV Neuhofen/I. konnte einen verdienten 2:0-Sieg feiern. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung, besonders hervorzuheben ist dabei der Doppeltorschütze Michael Reifeltshammer, der maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug.

Stimme zum Spiel

Thomas Reifeltshammer (Trainer USV Neuhofen):

„Ich glaube, dass das ein verdienter Sieg für uns war. Wir waren sehr aggressiv, haben das Spiel mit sehr viel Leidenschaft bestritten und uns auch gute Chancen erspielt. Wichtig ist auch, dass wir zu Null spielen konnten. Summa summarum war das also ein gutes Spiel von uns und ein verdienter Sieg."

Die Besten Neuhofen: Pauschallob Abwehr

Landesliga West: Neuhofen : Sattledt - 2:0 (1:0)

69 Michael Reifeltshammer 2:0

42 Michael Reifeltshammer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.